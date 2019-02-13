【南記VS譚仔】網民熱數性價比 　6大終極比併　譚仔贏阿姐口音？

譚仔和南記素來是港人最愛，各有擁躉。近日連登網民熱議，到底譚仔還是南記更勝一籌？ 《開罐Opener》就為大家從6大方面，來個譚仔南記終極大比併！

（香港仔南記粉麵官網）

近日有連登網民指南記完勝譚仔，因而又於網上掀起熱議，到底譚仔還是南記更勝一籌。《開罐Opener》就將網民意見整合，並從6大方面為大家做米線大比併！

【1】價錢大比併

譚仔過橋米線正是一眾大胃王最愛！既大份又不貴！

在價錢上，不少網民都指南記正價米線比起譚仔更貴，點上預配好的特色米線，價錢拍得上在譚仔吃一個份量滿滿的過橋米線。

超抵食下午茶套餐，網民指份量也不算太少。（南記官網）

不過，譚仔在任何時候都只有正價米線供應，而南記則在特定時間提供窮人恩物！網民瘋狂吹奏的正是南記超抵食下午茶餐！不過譚仔都不遑多讓，推出儲印仔計劃，每消費滿50元就可以獲印仔一個，儲滿十個印就可以減5元！

（網上截圖）

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【2】份量大比併

南記下午茶餐雖價相宜，但不少網民指份量太少！（香港仔南記粉麵官網）

更有網民形容南記份量少如醫院食物。（網上截圖）

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在份量上，網民普遍都一面倒認為不管是麵底還是餸，南記份量都較譚仔少，份量上譚仔略勝。不過小鳥胃的小編就覺得對女生來說，南記的份量也夠飽呢。

【3】配料大比併

春卷和土匪雞翼誰勝？

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開Po的樓主就指，光是南記的魚肉春卷就已經足以勝過譚仔，此文一出即吸引不少網民支持！但同時都有網民指，不能忘掉譚仔的靈魂人物「土匪雞翼」，配料打和！

【4】落單方式

南記要自己到櫃檯點餐，成為敗筆。（香港仔南記粉麵官網）

取餐方式都是網民關注之一！（網上截圖）

要談譚仔的特色，一定是一班姐姐鄉音演繹的「勿演懶肉實小勒」。譚仔和南記在點餐時完全不一樣，南記需要自己點餐取餐，而到譚仔則可以坐下來unun腳，從點餐到上桌都有姐姐服務你，舒適度最高！

【5】分店就腳大比併

無處不在的譚仔雲南米線！（譚仔雲南米線FB專頁）

分店數量上南記的確輸了。（網上截圖）

說到分店數目，南記在香港的分店僅有21間，而且多集中於港島區。反觀譚仔雲南米線則有超過50間並分佈各區，總有一間喺附近，論就腳程度，絕對是譚仔更勝一籌。不過原來南記近年衝出香港，分店開到韓國，都幾威威。

進駐韓國的南記更有韓文商標！（香港仔南記粉麵官網）

【6】米線以外的食物款式及產品

南記辣椒醬也是不少網民上癮之選，原來可以整樽買回家！（香港仔南記粉麵官網）

相比起譚仔，南記的副產品更多，例如火鍋料、辣椒醬等等，指定時間更供應糯米雞，產品比譚仔更多元化！在此項大比併，南記勝！

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