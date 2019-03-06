港美女丹丹參選「台灣小姐」殺入前五名　台灣網民大愛

這位香港美女跟台灣有着深厚的感情，愛台灣不落人後，近日就有網友在批踢踢表特板以「愛台灣的盧丹」為題發表一篇文章，獲得鄉民廣大的迴響。

這位香港美女跟台灣有着深厚的感情，愛台灣不落人後，近日就有網友在批踢踢表特板以「愛台灣的盧丹」為題發表一篇文章，獲得鄉民廣大的迴響，她究竟是何方神聖呢？不多說了，其實文章標題早就已經說白了啦！

丹丹（FB）

丹丹本名為盧丹，擁有一頭黑色長直髮和一雙迷人大眼，曾經參選台灣小姐、並獲得第5名的她曾表示：

因為愛台灣，所以參選台灣小姐，我想要嫁給台灣人。

甚至在粉絲專頁寫到她想要一直待在台灣這塊寶島上，是不是非常感動呢？除此之外，她本身還是一位多才多藝的才女，不但會彈古箏，甚至還會畫畫，讓網友十分激賞地表示：「會畫畫會彈古箏長得又甜美，這太棒了吧！」

丹丹（PTT）

愛畫畫的她，平常除了會與大家分享自己的生活外，也不時會分享自己的作品，甚至還特地開了一個帳號專門放插畫作品，從人物、動物到建築等都難不倒她，技巧熟練又極具個人特色，頗獲大眾好評！而除了日常生活和畫畫，也有很多特別的Cosplay，像是清純學生妹、可愛小美人魚，甚至是《自殺特攻‬：超能暴隊》的小丑女！黑髮小丑女也是別具一番風味呢！

丹丹（IG）

另外愛台灣可不是隨便說說而已，丹丹已經走訪了台灣的許多美景，用自己的雙腳和影像紀錄台灣這塊土地之美。看到這裡，是不是覺得丹丹真的是一個很棒的女孩子呀～

點圖看更多丹丹美照▼

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