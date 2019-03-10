徐若瑄翻版！大眼台妹素顏照轟動網民　真實年齡竟然係…

開罐
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批踢踢表特板是廣大男性鄉民圍觀正妹的好所在，因為人多勢眾（誤），常有人會發照片求資料，或是炫耀自己身邊人很正，爆照出賣姊姊妹妹同學醫生等等。近日有位網民就出賣自家堂妹私照，自己因為是她哥無法判斷，所以讓網民們評判一下。

（圖片來源：PTT）

深邃大眼配上氣質笑容，堂妹的超高顏值引爆網友熱情，認為她看起來風趣又有氣質，笑起來自信有活力，有女星Janet的感覺，又有點像石城百合子或徐若瑄，紛紛留言求認識。原PO透露堂妹其實已經37歲了，目前單身，強調雖然不知堂妹算不算美，但皮膚是真的好，同時加碼爆出她10年前的照片和素顏照，證明堂妹是「美得很天然」！

10年前的堂妹（圖片來源：PTT）

連素顏都很美的堂妹，立刻讓單身網民們坐不住了，連讚堂妹越活越減齡，看起來只有20幾歲呀！

素顏的堂妹（圖片來源：PTT）

「10年前怎麼看起來比較老……」

「大舅晚餐吃什麼 我請你」

「大舅，我也37，你宵夜想吃什麼」

「大舅子，你有什麼心願需要妹婿我幫忙嗎？」

「29歲弟弟可接受嗎」

「25歲弟弟可以接受嗎」

連差一輪的弟弟都來報名了，可見堂妹的魅力不小。不過原PO這樣曝光素顏照，確定不會被追殺嗎？

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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