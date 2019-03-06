叫錯外賣不能取消　女生乾脆請司機吃：將不順變成他人的幸運

台灣有一名女生首次用外賣APP但著錯柯打，不過又消取不了訂單，結果決定請司機食，大方行為獲網民激讚。

台灣女生在facebook專頁「小姐非常有事」分享一則生活小事，指自己第一次用外賣APP下單，卻沒注意到要一開始就選定送餐地方，當時她正在乘地下鐵，結果系統以她下單的地點為送餐目的地，發現的時候已經有司機接了單，而且不可以更改內容。

女生在專頁分享叫外賣的故事。（FACEBOOK截圖）

女生立即聯絡送餐的司機，「我第一次使用，所以剛才的地點是我在捷運上的地點，我想我住家地址應該已經超出你的送貨範圍了，我想你應該不願意送來，如果方便，我就將鹹酥雞送給你吃吧！」司機一度好心要幫忙送，但看到原來位置實在太遠，只好道歉「抱歉南港真的有點遠，你鹹酥雞要請我吃嗎？請你告訴我，謝謝你」女生也立即回覆：「我請你吃鹹酥雞和地瓜薯條。東西很少不麻煩你跑一趟，很謝謝你。」

女生貼出跟司機對話截圖。（「小姐非常有事」FACEBOOK專頁）

她在貼文中表示，「因爲我的失誤而倒楣，將自己的不順利變成其他人的幸運，自己好像就不那麼懊惱了！」、「如果我無法有開心的一天，至少世界上某個人可以，這也是一種平衡吧！世界上不需人人都倒楣。」正面的態度獲網民激讚，直言「送餐地點真的很容易出錯……連司機都跟我說是常有的事」、「你是他的小幸運！」。

亦有網民指，送餐司機工作其實很辛苦，「謝謝您給了他一份體貼的溫暖」，女生亦回覆指：「他打電話給我時，感受到他的開心，我好像就不覺得自己很倒楣了」。