台灣櫻花限定店變「桂綸鎂告別式」　細數5個靈堂式設計車禍

踏入春天，台灣7-ELEVEN推出「城市櫻花季」活動，並找來桂綸鎂擔任代言人。當中位於台北的誠安門市更有特別佈置，可惜被網民嘲笑為「好像桂綸鎂的靈堂」。

台灣7-ELEVEN「靈堂設計」。(Allen Liu@facebook）

滿滿的粉紅色櫻花，包圍著桂綸鎂的大海報，相信設計師原本的想法應該是打造一個具春天浪漫氣息的主題商店。可惜事與願違，出來的感覺更像是「桂綸鎂的靈堂」。有網民在Facebook專頁「爆料公社」分享圖片後，嘲笑7-ELEVEN是想把「整個城市，都是我的告別式...」，應改名做「頭7---11」。也有網友說要計算「桂綸鎂的心理陰影面積」。

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也有網民開始討論歷來那些經典設計車禍，數一數其實都為數不少……

↓↓↓立刻看看歷年來靈堂式設計↓↓↓

【1.】宜蘭繳費「靈」

這個位於宜蘭縣國立傳統藝術中心的一處停車自動繳費機。兩邊藍底白字原意是想呈現青花瓷的優雅，但最後卻表現了靈堂的哀傷。園方更為此曾修改設計，兩邊貼紅花紙碎。但都遭網民批評為「變成笑喪罷了」。最後園方直接釘上木板，直接「封棺」。

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【2.】高雄燈會蓮花燈

燈會藝術節是高雄每年一度的節慶活動，但今年擺出的蓮花燈卻嚇壞了大眾。碩大的蓮花，搭配白色的燈柱，再加上柱身類似符咒的文字，被網民認為是慶祝7月14，在大街上的「路祭」，普渡一眾亡魂。

【3.】屏東縣人形花燈

如果上文提及的蓮花燈有普渡亡魂的作用，那「屏東綵燈節」上的一組人形花燈就應該純粹用來嚇人。記者提提各位看圖時有點心理準備。

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【4.】台灣之星白色「靈堂」

台灣3大電訊商之一台灣之星在14年開賣iPhone 6的會場布置以白色為主，被網民戲稱是台灣之星「告別式」。

【5.】堀未央奈生誕祭2016

乃木坂46成員堀未央奈在2016年的生誕祭握手會同樣是以白色為主，相信委員會覺得白色有純潔的感覺，但加上白玫瑰與白色薄紗就顯得……