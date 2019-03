中大敬文徵雙語院歌　不設廣東話版本　學生大呼「痴線」

有中大敬文書院學生在CUHK Secrets 專頁發文,指收到書院徵集院歌歌詞通告,但通告內文規定歌詞須以雙語─英文或書寫中文填詞 (English/ written Chinese/ bilingual) ,在下面更表明中文版本預期能以普通話唱出 (The Chinese version is expected to be sung in Mandarin) 。貼文同學指書院漠視廣東話,帖文亦引來其他同學紛紛討論。

(CUHK Secrets 網頁截圖)

敬文書院發通告徵雙語院歌歌詞



據學生在帖文中附上的敬文書院通告,書院稱自2007年成立,已建立獨有個性和傳統,為提升教育精神及書院信念,故將設院歌。在咨詢音樂家及作曲家的意見後,書院強烈建議應先有歌詞。為集各同學創意,學生能填整首、短篇幅或數句院歌歌詞,惟須以英文或書寫中文填詞 (English/ written Chinese/ bilingual) ,在下面更表明中文版本預期能以普通話唱出(The Chinese version is expected to be sung in Mandarin) 。

敬文書院 (中大網頁截圖)

中大學生:書院帶頭漠視廣東話



發帖文的學生表示,不解為何書院會「『Expect』學生只用英文同普通話作college anthem 歌詞?原本係書院心目中,『Bilingual』就係English and Mandarin?」。又指書院曾「『偷偷地將『Expected to be sung in Mandarin』刪減,再send新既(嘅)email比(畀)學生,當無事發生過』。同學續指,「語言一直係文化承傳既(嘅)重要載體,而近年既(嘅)香港,廣東話既(嘅)地位就係一點一滴咁樣俾(畀)呢啲看似小事蠶食。如果連一間香港既(嘅)大學書院都帶頭漠視廣東話,我地既(嘅)語言、本地文化可以點樣承傳落去?呢度係香港中文大學,我既(嘅)母語係廣東話。」



中大學生會代表會敬文書院民選代表王浩鏘回覆《香港01》時表示,「第一下反應係覺得書院排斥廣東話」,對於再修訂後的電郵中仍未有提及「廣東話」,只提及「written Chinese」(書寫中文),覺得廣東話地位不被書院重視。王又指,有同學對於不能用廣東話填詞感到詫異。王估計,是因為考慮到書院的內地生和國際生比例較高,故最初將比賽語言設定為英文和普通話。本網曾電郵至香港中文大學傳訊及公共關係處查詢,但直至截稿前未獲回覆。

(中大學生會 CUSU Facebook 網頁截圖)

中大學生會曾辦粵語會歌填詞比賽



去年,中大學生會代表會曾於Facebook貼文指,將舉辦廣東話會歌填詞比賽,希望「召喚音樂奇才」,「為學生會會歌填上一份粵語嘅詞」,令會歌「更有香港嘅文化」。設計要求以粵語 (口語及書面語皆可),不能含有粗口及淫褻用語。比賽最後共收集到22份作品。



據資料,中大共有9間書院,只有6間書院新亞、崇基、聯合、逸夫、善衡、和聲、伍宜孫設有院歌。除崇基、新亞、聯合及和聲書院院歌為普通話,其後的逸夫、伍宜孫書院院歌則為廣東話。