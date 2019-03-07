【歐聯】跟曼聯一樣熱血　細數4場動漫經典逆轉勝

今日凌晨曼聯奇蹟般反勝PSG晉級歐聯8強，出現網絡大洗版，一眾網民大呼熱血。就如著名紅魔鬼粉絲李克勤所言，這場球賽看得球迷「魔性澎拜，爽啊！」，就如觀看動漫情節一般的感受。到底動漫史上有那些經典逆轉勝賽事猶如今場般看得人熱血沸騰呢？我們一起來回顧吧！

【1.】 《男兒當入樽》對山王工業

相信是運動漫畫史上最經典的一場賽事。湘北籃球隊遇上最強Boss級別，全日本第一高中籃球隊山王工業。這場比賽山王下半場憑著全場人盯人，加上王牌澤北榮治恐怖的統治力，最多曾一度拉開二十分的距離。

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其後便從主角櫻木花道的一句「我要打倒山王！」開始，湘北開始逆轉勝。當中出現了很多《男兒當入樽》最廣為稱頌的對白：「我除了能夠射三分之外就什麼也沒有了！」、「老爹，你最光輝的時刻是什麼時候？代表日本隊比賽嗎？而我呢。。。，就是現在！！」最後加上一段只得一句對白的動態分鏡，「左手只是輔助」，然後投入那二萬球訓練的絕殺球……雖然動畫版沒有收錄這場球賽，但看漫畫都足夠令人動容。

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【2.】 《衝鋒21》對神龍寺NAGA

與上文提及的山王工業一樣，神龍寺是高中美式足球的常勝將軍，在關東地區從未失利。當中的皇牌金剛阿含被譽為百年難得一見的奇才，反應時間只需0.11秒。阿含賽前完全看不起泥門惡魔蝙蝠隊，分差最高相差21分。

李小龍說過他不害怕曾經練過一萬種踢法的人，但他害怕一種踢法練過一萬次的人。泥門惡魔蝙蝠隊正是一群不斷努力訓練的庸才。雪光前輩第一次達陣、蛭魔用一年時間快了的0.01秒，最後努力的平凡人撃敗了真正的天才。這一場不只是分數的逆轉勝，還是才能上以弱勝強的逆轉勝。

【3.】 《踢出我天地》對陵星​

「賣弄球技，和你寫進日記」見到這行文字是否已經毛管戙？大家對《踢出我天地》的印象除了這首神級主題曲，就是最後「仲有角球呀！」然後球證哨笛完場的遺憾結局，最後反勝敗給宿敵加賀美。

但記者覺得其中一場對陵星的比賽，在劣勢下追平，然後互射12碼晉級。當中描述比賽形勢的心理變化，其實別有一番風味，看完你也會同情被反勝的一方。

【4.】《逆轉監督》次循環東京打吡

《逆轉監督》是講述一個教練如何帶領一支積弱已久的東京Victory挑戰列強的故事。本身的設定已經頗有以弱勝強的逆轉勝取向。而其中一場東京打吡可說是扣人心弦。

劇情講述聯賽中第二場東京打吡的比賽，對手擁有天才球員持田並先開紀錄，曾一度領先到3:1，可惜當中持田一球盤帶下觸傷舊患離場，變相地令ETU最後順利成章反敗為勝。當中天才橫溢的持田受傷令人相當婉惜，更特顯射入絕殺一球的椿大介完成世代交棒。相對於熱血，更多了一份唏噓。