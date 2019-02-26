15首90後一定記得動畫歌　一聽就會想翻煲！

近日鄭伊健在演唱會獻唱《數碼暴龍》主題曲《自動勝利Let's Fight》，勾起一眾網民埋藏在心底的回憶，更有返煲的衝動，《開罐》為大家盤點了20首，聽完之後令你想返煲原作的動畫歌。

人一生總會對幾首歌印象特別深，動畫歌在我們的心中亦從不缺席。近日鄭伊健在演唱會，驚喜獻唱《數碼暴龍》主題曲，令一眾網民近乎「暴動」，直呼「好懷念」，童年回憶都回來了，不少朋友更表示會返煲動畫，希望可以原汁原味重溫兒時回憶。

【1青鳥|火影忍者】

《火影忍者疾風傳》的主題曲，歌曲中就有如看到鳴人奔跑的身姿。由實力派組合「生物股長」主唱，是組合少見的強烈風格，但中間穿插相對柔和的口琴，加入一點鄉謠味道卻令歌曲更上一層樓，「生物股長」的功力可見一斑，同時主唱吉岡聖惠高亢的聲線，將歌曲演繹得淋漓盡致。在近期內地歌唱節目中，有參賽者唱出《青鳥》，再次勾起大家的回憶。

【2直到世界的盡頭|SLAM DUNK】

直到世界的盡頭，三井壽之歌，每次聽這首歌都會令人想起他，與其說是重溫舊作，不如就是在回看自己，同時在作品之中，重新得到力量。一首不激昂而且非常平淡的歌曲，沒有激烈的鼓點，沒有高速的結他，亦沒有狂野的嘶叫，卻成為WANDS最為人所知的歌曲，歌詞訴說年輕人的空虛，但仍然不放棄希望，「在這都市裡我孤獨一個人，就像是被扔棄的空罐子」；「人們只懂期盼，都不相信永遠，但若有明天，相信一定可以夢見」。

【3黃金入球|踢出我天地】

早前周國賢在演唱會中，亦有徇眾要求，演唱《黃金入球》。結他前奏一起已經「起晒雞皮」，歌聲之中，彷彿傳來城陽茜丘一眾球員的叫聲「射啦！恭介！」、「仲有角球呀！」，可惜最後以2:3惜敗，當年令不少人看得熱淚盈眶。巧合是，港足隊在世界盃外圍賽，在落後三球的情況下，末段連追兩球，主場以2：3輸給卡塔爾，相似的情節，令不少網民重提《踢出我天地》，作品在大家心中，多了一重意義。

【4自動勝利Let's Fight|數碼暴龍】

相信我都不用多說了吧？基本上沒有一個朋友是不會唱的，不論中文還是日文版，都帶級大家滿滿的感動，特別是最後美美的「飛帽殺」，更是看一次哭一次啊！

【5We Are!| One Piece】

《海賊王》的第一首主題曲，極具標誌性和歷史意義，也是一眾Fans在動畫版的初心，由音域甚廣的北谷洋主唱，在Fans中擁有超高人氣，近20年過去，依然是知名度最高的動畫歌之一。上年日本在世界盃對上塞內加爾，打和2:2，場外的兩隊球迷，一起高歌《We Are!》，可見歌曲多有標誌性。

【6Unravel|東京喰種】

比較新的動畫，不過作為近年話題性極高的動畫，而且設定特別，劇情沉重，在一眾fans心中已有一定地位，亦是近年不可多得的作品。P.S.連達哥都有唱過，狠興趣的可以去聽聽。比較新的動畫，不過作為近年話題性極高的動畫，而且設定特別，劇情沉重，在一眾fans心中已有一定地位，亦是近年不可多得的作品。P.S.連達哥都有唱過，狠興趣的可以去聽聽。

【7Get Over|棋靈王】

同樣不是完美結局的作品，對於fans來說，那是一個永遠都補不了的遺憾，不過那一份回憶卻是持久，而且美好的。光仔、Sai、塔矢亮，一個個名字和劇情，在聽到前奏的一刻，全都回來了。

【8不死傳說|鋼之鍊金術師】

對不少朋友來說，水島版的鋼鍊是最好的版本，因為那是他們在動畫版的初心，而水島版還是FA比較好，也時不時都引起熱烈討論，不少朋友認為FA在人設及劇情上都比較情彩，但水島版的感受就更深刻。

【9 Secret base|未聞花名】

對會不會重看這部作品，是有討論價值的，因為每次看都會哭成智障，但這首歌只要一響起，腦中的畫面就源源不絕地出現，就好像已經重看了一次。

【10輕飄飄時間|K-ON!】

K-ON!的主題曲，幾個女生組樂隊的故事，她們的日常生活，令人會心微笑之餘，更會令人想起當年的自己，不論是中學時期，還還是已經上到大學，甚至出到社會，還記得那一股傻勁嗎？

【11残酷な天使のテーゼ|新世紀福音戰士】

這部可以說是最常版返煲的作品之一，一來是因為劇情看一次基本上不會明白，二來每看一次都會有新的領悟，而這首主題曲更是不用多說。近期出了高清版OP，只出了8個月就已經在YouTube上達到超過700萬人次的觀看，明明已經是20多年前的作品了，可見它的力量有多大。

【12 God knows…|涼宮春日的憂鬱】

一個令人「眼花繚亂」的前奏，就如這部作品一樣，不是易入口的作品，一般網民對它的評價是「愛者愈愛」，反之亦有不少人對它興趣缺缺，不過都絕不會未聽過《God knows…》。

【13彩雲國物語|彩雲國物語】

中文版主題曲《彩雲國物語》由鍾嘉欣主唱，比起日版少了一點古風，多了點電子音樂。是TVB少見的高人氣外購動畫，亦是比較少見的「宮庭劇」動畫，「乘著風…」有沒有想要重溫一次秀麗及劉輝的故事？

【14為了心愛的人|不思議遊戲】

另一套「宮庭劇」動畫，說回來也有穿越元素，日本動畫走得很前。由亞視購入，當年不論男女都會追看，動畫面世至今已經近25年，主題曲仍然深入民心。

【15寵物小精靈|寵物小精靈】

一首由香港人由零開始創造的經典之作，基本上都不用多說甚麼，經過20年仍然深深印在大家心中，我們心中最經典的，依然是《寵物小精靈》，依然是1至151號，依然是活在球內盡是生命。