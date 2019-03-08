一蘭資深員工教路最完美食法　秘製醬汁應該叫幾多倍？！

一蘭拉麵的特色之一是它的點單紙，不過到底如何點才是最正宗的一蘭味道呢？有日本資深一蘭員工透露最強組合，一起來看看吧！

不少朋友都喜愛吃拉麵，一蘭更是當中的大熱之選，一張可以讓你自由選擇的點單紙，自己挑選濃度、麵條的軟硬等，可是怎麼樣的組合最多人選擇？怎樣搭配才最好吃呢？

一蘭拉麵是不少朋友的心頭好。（一蘭拉麵網站）

日本《日刊SPA》報導，日本一名在一蘭拉麵工作10年的資深員工，統計了福岡、關東等店的客人選擇，發現最多人選擇是「湯的濃度：濃味、油膩度：超濃厚、香蒜：1份、蔥：青蔥+白蔥、叉燒：有、秘製醬汁：3倍、麵的硬度：超硬」。

員工推介最能體現一蘭味道的叫法。

該名員工指出，要吃出一蘭拉麵的精粹，選擇3倍才是醬汁和辣椒最完美的組合，3倍以上的話，只會增加辣度，而不會對味道有更高層次的提升。員工建議怕辣的朋友，可以自選比較不辣的程度，再慢慢加辣。他又提醒，蔥其實是可以青蔥、白蔥兩種都選的，只要畫單的時候把2種都圈起來就行了。

一蘭的醬汁要3倍才夠味道。（一蘭拉麵網站）

至於最不推薦的食法，他個人認為是：「湯的濃度：淡味、油膩度：無、香蒜：無、蔥：無、叉燒：無、秘製醬汁：無、麵的硬度：超軟」，他認為這個組合最能夠破壞一蘭拉麵。

員工最不推薦的吃法。

下次到一蘭不妨試試推介的吃法吧！