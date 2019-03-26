大學生必讀！如何令海報、PPT更吸引？5個實用配色小技巧你要知

當我們在做PPT、海報等平面作品時，總會遇到這樣的難題：背景選甚麼顏色？字體選甚麼顏色？怎樣才能既搭配得當又符合主題？

收藏了那麼多的配色網站，可是到底應該怎麼用，心裡也沒有個定數。其實有些小技巧可以幫助我們快速確定一套配色並恰當地運用，那就是摸清那些約定俗成的色彩內涵，保持對日常生活的細緻觀察。

分享5個理解色彩的小技巧：

1. 根據行業選配色

許多行業在長期的演繹中已經使某種顏色成為自己的代表色。例如環保行業及農副產品行業，最常見的是綠色；教育行業和醫療行業多見藍色；廣告傳媒行業則多紅色……對自己所在行業進行細心觀察，可以使自己的設計保有專業性：研究行業龍頭們的Logo、網站、宣傳海報、PPT等，可以得到許多非常具有參考意義的配色方案。

騰訊課堂官網（AppSo）

2. 根據場合選配色

如果是在比較正式、嚴肅的場合，那麼PPT的背景最好也是深色的（純色或帶一點漸變）。過於明亮的色彩會顯得太跳脫，消解掉PPT所應呈現的專業性。例如蘋果發佈會是這樣的：

蘋果發佈會。（AppSo／New York Times）

如果場景換成需要鼓舞人心的企業動員大會，則最好通過使用紅色、橙色等來營造積極向上的氛圍。

某高校畢業動員大會。（AppSo／搜狐網）

3. 根據心理選配色

前面說到深色代表嚴肅，紅色使人興奮，這是為甚麼呢？簡單點來說，人眼對色彩的感知受顏色波長的影響，紅色波長長，能夠給視覺帶來強烈的衝擊，進而帶來情緒上的波動，容易使人感到興奮、躁動、躍躍欲試。（點圖放大▼）

所以，掌握好每種顏色對人心理、情緒可能帶來的影響，能讓我們的設計發揮最大的效益。

4. 根據物件選配色

設計作品所傳播的物件也能對配色的選擇起到指導作用，比如物件的性別、年齡，或者更深入一點性格、愛好。需要特別注意的是，由於人本身就存在着巨大的個體差異，那些所謂女粉男藍的「性別色彩」本質上象徵着性別權利的劃分、社會的偏見，早已不符合時代潮流，所以並不可取。顏色本應是自我的選擇，而非社會的劃分。

韓國攝影師Jeongmee Yoon拍攝（AppSo）

5. 據文化選配色

在體現國家或地區的文化差異上，顏色是主力軍之一。甲之蜜糖，乙之砒霜，在本國被奉為喜慶和幸福的代表色，翻山越嶺後則成為邪惡的象徵。例如荷蘭人有一種橙色情結，他們認為橙色象徵着親和與獨特，於是將其視為國家的顏色；但是在中東，因為被極端組織ISIS斬首的人質都着橙色的囚服，於是當地人視橙色為血色，見之色變。

同樣的顏色在同樣的文化語境下，也有多重含義，最典型的比如綠色。在中國，綠色既是大自然的使者，代表着生命與希望，但它同時也是不忠的隱喻。所以，如果你的設計理念中包含了這些可能會引起誤解的顏色隱喻，可要謹慎了。

這些配色網站值得收藏

理解了色彩的含義，你就能大概明晰自己想要的效果是怎樣的：明亮還是暗黑？現代還是復古？古風還是日系？嚴肅還是詼諧？紅色系還是黑色系？但具體選取哪幾種顏色來表現，似乎又無從下手。這個時候，就需要比較專業的配色網站來為你提供建議了。（點圖放大▼）

總結

當你準備開始一份新的海報、PPT的設計時，不妨先花點時間想想：我身處的行業、我想表達的主題、我期望收到的情緒回饋、在甚麼樣的場合展示、傳播的物件是誰。從這些有價值性的思考成果中，拎出你最想表達的那條線，確定好整體風格。

接下來就可以有目的性地去配色網站尋找方案、靈感。別小看了這些思考，它們往往會讓你的搭配計畫事半功倍。

【本文獲「AppSo」授權轉載，原文：海報、PPT的配色到底怎麼選？這裡有5個實用小技巧（附資源）】