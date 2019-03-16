【集體回憶】小學午膳訂飯必定遇過8件事　收埋啲菜、白飯濕漉漉

不少90後都經歷過全日制小學的階段，當然少不得在學校吃午飯！還記得以前自己是訂飯還是家長送飯嗎？ 如果你是向飯商訂飯的孩子，以下8件事一定遇過！

不少人都經歷過小學時在課室吃午飯的時光。（資料圖片）

【1】一定要食一半

小學老師總會檢查飯盒有沒有吃夠一半，這個時候同學們就會各出奇招，試圖用掩眼法瞞過老師，例如用湯匙將白飯壓實，務求看起來有一半的空間。

飯盒裡面的椰菜是每個小學生的惡夢。（資料圖片）

【2】倒汗水流入飯盒

有些環保飯盒的硬膠盒蓋，每逢打開的時候，倒汗水都會如洪水缺堤般往下流，結果一半的飯都會變成水浸飯。（重點是那些飯本來已經夠爛！）

現時不少學校自設飯堂，飯菜比較新鮮。（資料圖片）

【3】菜、瓜永遠都好腍，有時會有臭味

菜和瓜本來已經是蒸熟，十分軟爛，再經過一段時間焗在飯盒裡面......再想起都覺得難吃。可惜老師還是會嚴格地檢查你有沒有吃夠一半，於是小編那個時候就會用白飯把菜埋住，哈哈回想起都覺得真是一個聰明的想法！

學生都是吃剩瓜菜。（資料圖片）

【4】A餐永遠最難食

好幾間飯商的A餐都是健康之選，最印象深刻的是芡汁混雜豆、粟米和肉粒，配上紅米飯或糙米飯，口感令人覺得反胃。

相信大家對這張紙一定有印象！（網上圖片）

【5】最期待豐富的C餐

在訂飯時代的一線曙光，正是一個月一至兩次的豐富C餐！根據網民的回憶，這個一月一度的豐富C餐，會有Pizza、雞翼、漢堡包、熱狗等一切小朋友喜愛的食物！

小學生眼中的「C餐」是如此豐富的存在。（gettyimages）

【6】填訂飯單彷如人生抉擇

這張飯單相信大家都十分有印象！每個月填寫這張紙時，總是小心又謹慎，在幾個都不想吃的選項中挑出一個比較想吃的，原來從這個時候，已經潛移默化教我們接受現實。

C餐的輕盈小食看起來超好吃，有某幾天更寫明有甜品或是水果呢！（網上圖片）

【7】期待有生果或者甜品的日子

雖然以前的「甜品」可能只是一個小小的啫喱，但已經夠小學生開心一整天！還記得以前在飯單上已經寫明哪一天會有甜品，小編早幾天開始就已經期待了呢！

有時候真的很佩服日本媽媽的心思呢......（matae4281021@instagram）

【8】羨慕別人有家長送飯

但不管是豐富的C餐，還是有甜品，始終都是十分羨慕鄰座有家長送飯的同學，每天有新鮮又色彩繽紛的飯菜，至少飯菜不是濕漉漉的！