【脫單補習班】30歲A0理科男相親10次全失敗　專家解構5大出事位

不許你注定一人！補習班宗旨，拯救一眾仍在池中浮沉，未能出Pool的苦海眾生！企硬，向A0單身畢業說不！ 如果你遇上出Pool難題，可以email到opener@hk01.com，《脫單補習班》會邀請專家免費為你解答。 今期補習班課題：單身是科目的錯？許多「全男/全女系」學生大呻，學系異性少，是單身原因。竟入讀和尚科/修女科，是否一入學已注定單身？

單身是職業的錯？不時有調查，票選最難拍拖的職業，實驗室人員、工程、IT都榜上有名。更有不少同學在大學Secret專頁「放負」、「呻Dry」、大嘆學系性別單一難出Pool。莫非入讀性別單一的「和尚科」真的是不能挽救的死症？



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⚠️ 出事機會⚠️ ：中等！ 雖然學系男女比例極端，讀書時期交友圈子較闊，只要肯多行一步，下個出Pool機會就在附近。

Mark (化名) 現年30歲，是名大學實驗室研究員，從讀書至今仍未拍過拖，是個不節不扣的A0純情男。大學時期選修生物化學，從本科到博士課程都在埋頭在實驗室。朋友笑言阿Mark雖然學歷高，「但整日埋頭實驗室對細菌，與人溝通的能力非常差」。雖然曾經參加過Speed Dating活動，但一起參加活動的女生卻對阿Mark的評價甚差，指他「無禮、沒趣、無幽默感」。

唔係唔想再同佢再食飯，係連餐飯都唔想同佢食完！ Speed Dating 女伴A

佢問嘅問題令我唔舒服，好不安。 Speed Dating 女伴B

「我搵5、6萬，你搵幾多？」

阿Mark出身於「和尚寺」學系，男女比例失衡，陽盛陰衰。因此Speed Dating 中在不懂和陌生女生溝通，曾接觸過阿Mark個案的Speed Dating Fever負責人Frankie Wong指，阿Mark為人忠直，本性不壞，只是不懂與陌生人溝通，「有時候只是說話太直接，不懂修飾，讓女生覺得唐突」。二人見面時表現得坐立不安，頻頻出現搔頭等小動作，讓人感覺不自在。

對於長期在實驗室埋頭苦幹的Mark而言，與陌生女生單獨進餐更覺尷尬。曾與Mark進膳的Speed Dating 女伴反映，與他的約會極不愉快。可能因為太想了解對方是否乎合的擇偶條件，所以在雙方還是見面初期，阿Mark更直接查問對方的薪金，「我搵5、6萬，你搵幾多」，語氣直白嚇怕和他約會的女生。

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