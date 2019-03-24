遲到原來有益？　美國研究指習慣遲到的人或更健康更聰明

美國哈佛大學研究發現，喜歡遲到的人都會比較健康，亦有其他大學的研究指出他們比較聰明，原來遲到有這麼多好處！

哈佛醫學院發表的文章表示，樂觀的性格會令人更健康，出現心血管問題、心臟疾病或中風的風險較低。相反，有壓力的人，身體就更易出問題。對於如何衡量一個人是樂觀還是經常給自己壓力呢，「遲到」是一個很不好錯的指標。

遲到的人真的比較聰明嗎？（網上圖片）

文章指出，對於有遲到習慣的人來說，死線或其他時間限制，並不是他們做事的首要考慮，因為他們比較喜歡我行我素，因為心情也比較放鬆，身體不會承受太大的負面壓力。另一方面，文章指出，有長期遲到習慣的人，都會比一般人樂觀，因為他們明明知道自己會遲到，但常常都覺得時間很充裕，亦不會因遲到而感到不安。

有些人不會因遲到而感到不安。（網上圖片）

美國聖地牙哥州立大學教授Jeff Conte，亦有就時間觀念作出研究，他先將參與者分為較爭強好勝、有野心的A型，及有創造力、喜歡沉思及探索的B型，並讓他們憑感覺判斷1分鐘的長度。結果發現A型人感覺的1分鐘平均為58秒，而B型人則要到第77秒才感覺過了一分鐘，意味著有創造力、喜歡沉思及探索的，時間觀念比較差。

「因為我比較聰明啊」（網上圖片）

不過亦有學者認為，有些習慣遲到的人可能的確比較聰明，但不等於他們有更高的責任感，很多時遲到只是因為自己懶惰而已。人類學專家Alfie Kohn指出，很多習慣遲到的人，都覺得自己的時間比較重要，非常自私。

經常遲到的人，有可能是比較聰明，亦有可能是更加自私。（網上圖片）

那應該如何應對經常遲到的人呢？美國心理學者Linda Sapadin認為可以，向遲到者闡明立場、設定清晰底線，例如告訴習慣拖拖拉拉的朋友，若遲到超過10分鐘，你就會獨自去看電影，令對方承擔遲到的責任。

你又有沒有一些喜歡遲到的朋友？留言分享一下他們的事跡嗎。

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