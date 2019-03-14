短訊可以全符號溝通　5個閨蜜之間秒懂小默契

閨蜜對女生而言是重要的存在，有時候不需言語，一個眼神雙方就能心領神會。台灣有網民在網上發文，公開一對好閨蜜的短訊對話截圖。二人對話全是符號，在最後其中一人回答到道：「7點到」。究竟整段對話的內容是甚麼？圖解一出網民紛紛道：「只有閨蜜才懂啊」！一起看看有甚麼只有閨蜜秒懂的小默契。

(爆廢公社截圖)

發文的網民指，閨蜜「再進階就是心靈感應」，笑言「閨蜜就不能好好交談嗎」。並附上一對好閨蜜的短訊對話截圖。只見對話寥寥幾句，而全都是問號和感嘆號，最後一句則回應：「7點到」。到底整段對話的內容是甚麼？發文者隨後貼上正解，圖解一出網民紛紛笑指是「無字天書現代版」，「真正的閨蜜是不需要言語溝通」。



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能成為閨蜜大概總帶著愛，和閨蜜在一起總能夠放下心防，毫無保留的做回自己。大約是一起相處的時間久了，大家不知不覺間，言辭和眉目間不自覺地和閨蜜形成默契。以下6點只有閨蜜才會懂的小默契，你和她又中了多少？

【1. 有共通的溝通暗語清單】

(網上圖片)

不只能以整篇符號對話，有時候別人看起來像是火星文，但閨蜜彼此之間能明白，擁有這些共通暗語才稱得上是閨蜜喔！互相用暗號，不但能安心的在公共場合(或在某人面前)，光明正大地說著八掛，還能加深閨蜜間的感情！這就叫作默契。

【2. 衣著相似】

(網上圖片)

有時候不用相約，大家的都會不自覺地穿了相同Dress Code 見面。相信不少女生都曾經被其他朋友說過，和閨蜜的穿衣風格越來越相近吧！和其他女生「撞衫」也許會感到不爽，但和閨蜜不約而同的夾了Dress Code 去街，心情則會莫名的大好。這般矛盾，只有女生才懂。

【3. 閨蜜討厭的人，就是我討厭的人】

(網上圖片)

就算素未謀面，只要是我家閨蜜討厭的人，都必定不會是好人！這，就是閨蜜的義理。雖然之後可能會大家會「理性分析案情」，仔細研究該人是否真的討人厭，但是只要是閨蜜討厭的，心底裡也會對那個人扣印象分。

【4. 安心做回自己】

(網上圖片)

相信女生們都曾經在閨蜜面前，盡情大哭大笑過。不論自己在外人眼中是如何的高冷、樂天、或是女神形象，在至親的面前，總能不顧形象安心做回自己。敢肯定的閨蜜手機裡，一定有大量你最醜的照片！

【5. 齊齊M到】

(網上圖片)

這種事男生是絕對不會懂的！和閨蜜膩在一起久了，不自覺地大家的經期會逐漸變得同期，有時候還笑言月經是會傳染的。原來是有科學根據的，科學家稱此為「月經同步化」，是親密相處過的女生們，才會出現彼此月經週期趨近的現像喔！