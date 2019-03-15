【勝利醜聞】海外粉絲hashtag力撐　網上聯署要求釐清真相

自從韓國藝人勝利有份投資的夜店Burning Sun被爆出暴力事件後，關於他的醜聞有增無減，而且牽連的人亦越爆越多，這4日已經有4個人宣佈退出所屬組合甚至退出娛樂圈。雖然如此，但在海外仍有不少「盲粉」，發起多場聲援勝利的活動。

勝利日前到警署接受警方調查，被大批記者包圍。（dispatch圖片）

涉嫌向海外投資者提供

性買賣服務的李昇炫（藝名勝利），

日前到警署接受調查。

事源於今年年初，

勝利有份經營的夜店Burning Sun，

爆出有女客人被職員暴力對待的事件。

其後勝利更被爆出

向海外投資者提供性買賣服務。

在進入警署前，勝利躹躬謝罪。（dispatch圖片）

大部份韓國人都對勝利

抱著不支持的態度。

大批網民認為做了錯事，

應要受到處罰，

這是天經地義的事。

不過，

不少身處外地的粉絲，

似乎因為不太理解事件的來龍去脈，

仍力撐勝利。

+ 5 + 4 + 3

雖然現時很多海外粉絲

也了解清楚事件的嚴重性，

轉而批判勝利的行為，

但不少「盲粉」依然選擇

力撐勝利，

甚至在韓國青瓦台政府網站

發起聯署，

要求重新調查

Burning Sun事件的導火線，

希望還勝利一個清白。