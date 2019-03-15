【勝利醜聞】海外粉絲hashtag力撐　網上聯署要求釐清真相

撰文：李梓媛
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自從韓國藝人勝利有份投資的夜店Burning Sun被爆出暴力事件後，關於他的醜聞有增無減，而且牽連的人亦越爆越多，這4日已經有4個人宣佈退出所屬組合甚至退出娛樂圈。雖然如此，但在海外仍有不少「盲粉」，發起多場聲援勝利的活動。
勝利日前到警署接受警方調查，被大批記者包圍。（dispatch圖片）
涉嫌向海外投資者提供
性買賣服務的李昇炫（藝名勝利），
日前到警署接受調查。
事源於今年年初，
勝利有份經營的夜店Burning Sun，
爆出有女客人被職員暴力對待的事件。
其後勝利更被爆出
向海外投資者提供性買賣服務。
在進入警署前，勝利躹躬謝罪。（dispatch圖片）
大部份韓國人都對勝利
抱著不支持的態度。
大批網民認為做了錯事，
應要受到處罰，
這是天經地義的事。
不過，
不少身處外地的粉絲，
似乎因為不太理解事件的來龍去脈，
仍力撐勝利。
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雖然現時很多海外粉絲
也了解清楚事件的嚴重性，
轉而批判勝利的行為，
但不少「盲粉」依然選擇
力撐勝利，
甚至在韓國青瓦台政府網站
發起聯署，
要求重新調查
Burning Sun事件的導火線，
希望還勝利一個清白。
現時有接近4萬人參與聯署