要求買大型電器、排隊買限量版　去旅行幫親友代購8大暴怒瞬間

有網民在Facebook專頁「爆料公社」訴苦，指自己打算去一趟旅行放鬆心情，到達後打個卡分享喜悅，豈料竟吸引大批親朋戚友留言，要求他幫忙當跑腿做代購！貼文一出即引起網民共鳴，紛紛舉手說自己也曾遇過這樣的情況！ 《開罐 Opener》結合網民意見及小編個人辛酸經歷，整理出8大旅行幫人代購的暴怒瞬間，相信大家一定有共鳴！

小編為姨媽姑姐搶購手袋時就是這樣......（《潮拜購物狂》劇照）

有網民在Facebook專頁「爆料公社」訴苦，指自己不容易存夠錢，打算去一趟旅行放鬆心情，怎知道到達後只是打個卡分享喜悅，立即吸引大批親朋戚友在下面留言，想他幫忙當跑腿做代購！貼文一出引起網民共鳴，紛紛舉手說自己也曾遇過這樣的情況！幫個忙買點東西真的沒所謂，可是如果出現以下情況，真的會瞬間暴怒啊！

（Facebook截圖）

（Facebook截圖）

【1】質疑你偷偷賺他錢

發文的網民指，當時就好心幫對方買了，豈料對方不但沒有道謝之意，更反指「為何代購還比你便宜？」令他「理智線瞬間崩潰」，忍不住在Facebook抱怨一番，引起網民共鳴！畢竟我們不是專業代購，當然不知道哪兒會比較便宜，難道你拜託我幫你買東西，還想我幫你走幾間店貨比三家？你臉皮會不會太厚了一點？

有網民指曾經有人托他買一部8公斤的空氣清新機。（Facebook截圖）

【2】要求你代購超級重或大型的東西

有網民留言則指，自己曾經被要求在日本代買一個空氣淨化機，機身大型不說，還要重8公斤！於是就狠狠拒絕了要求。其實有時候真是想問問，你們是沒有搭過飛機嗎？不知道托運行李有重量和尺寸限制嗎？就算可以寄回香港，購買當天要提著這麼一大件物品逛街，真是心情都變得差勁。

旅行期間只要一看見那些要求代購的信息就頭痛。（《我的大叔》劇照）

【3】一直在線追加Item

現在科技發達，到處都有WiFi，想在外地與親朋聯絡變得很簡單，不過這樣就打開了「代購的痛苦之門」。去旅行的幾天，在港的大家就會發瘋地上網搜尋「X大伴手禮」、「必買手信」、「好用推薦」，然後不分早晚透過WhatsApp傳給在當地的你，希望你去幫他買。其實這樣超級打亂我的行程！

平時都唔覺得自己原來有咁多親戚關心我。（《網上圖片》）

【4】搭上搭上搭

去旅行幫親人當跑腿真的沒關係，但是大家最喜歡「搭上搭上搭」，將你要去旅行的消息公佈天下，然後三姑六婆姨媽姑姐全出動，有時候更會收到姨媽的老公的弟婦（毫無血緣關係的）、媽媽的同事的女兒（一面都沒有見過的）的「代購請求」，媽啊這些關係也太遠了吧。

【5】要去十分偏門的地方

以香港作比喻，就如明明旺角才是遊客會去的區域，但竟然有人要求你去西貢幫他代購一樣。香港這麼小的地方，都會有地域之分，更何況其他國家！別告訴我「你也可以去那邊逛逛啊」，我的行程沒有編這個，為何要為你改變行程！

亦有網民提出，時間是十分寶貴的，才沒有時間幫你東跑西跑去代購及格價！（Facebook截圖）

【6】要求你為他排隊買限量版

旅行的時間是有限而寶貴的。曾經有親戚請求，希望能為他排隊購入當地限量版球鞋，但需要一早到指定店舖排隊。真的忍不住一問，你是憑甚麼值得我犧牲睡眠去為你排隊，以及犧牲行李箱的空間幫你扛一雙鞋回香港啊？

「藍色定黃色？」（《金秘書為何那樣》劇照）

【7】思考超久

有時候旅行時幫別人買東西，也會遇上需要當事人做決定的時候，例如原來他想買的那件衣服有幾種顏色，那到底對方是希望你替他買哪個顏色呢？又或是比預期貴，那麼當事人還要不要購入呢？如果這個時候對方還在猶豫很久，浪費旅行的時間，那真的會令旅行者生氣到翻桌啊。

（《阿凡達》劇照）

【8】成為他的「阿凡達」

小編見過最終極的，就是「帶著親戚去旅行」。上面都講過了，現今科技發達，視像通話十分方便，這樣又打開了「代購的痛苦之門」，就是用視像通話讓在香港的親戚彷如身在外地，與你同時一起逛街，並即時遙控你購入他所需的東西。這樣的旅行真的好累，小編寧願上班。