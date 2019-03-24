日本旅館建領養樂園　一年救120隻貓貓逃過安樂死命運

位於日本山口縣的手島旅館於2016年進行網上集資，於庭園內蓋了名為「貓庭」的領養樂園，並由小學生姬萌妹妹打理。 近日有節目再度探訪，得知原來貓庭每年都拯救超過百隻貓貓。

姬萌妹妹每天都悉心照顧貓貓們。（網上圖片）

去年替120隻貓貓覓得新主人



日本朝日電視台節目《ナニコレ珍百景》近日前往「貓庭」探訪現時11歲，就讀小學五年級的手島姬萌妹妹，了解貓庭的近況及運作模式。

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貓貓飼養費何來？



建造貓庭的費用，除了可在網上籌措外，貓庭的運作成本均需自費，負責人可謂出錢又出力。姬萌表示貓貓的飼養費是靠自己賺回來的，例如會自行設計「貓庭T-shirt」、環保袋等等週邊商品讓客人購買。



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設有貓庭YouTube頻道



為讓更多人得知貓貓的領養消息，姬萌妹妹開設了貓庭YouTube頻道。除了介紹貓貓外，還貓庭內放置小型鳥居及鏡頭，進行24小時「猫乃隅神社」直播，讓網民能隨時看到貓貓們的可愛身影。（貓庭YouTube頻道）

24小時直播能隨時看到貓貓們在幹甚麼。（貓庭YouTube頻道）

年紀小小就這麼有愛心及宏大的志向，真的很了不起呢！



希望姬萌妹妹能一直堅持下去，慢慢將愛護動物的熱誠傳揚開去吧！