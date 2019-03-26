【勝利醜聞】網民神剪輯「Burning Sun事件」預告　吻合度100%！

撰文：李梓媛
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近期韓國的熱話總離不開與勝利有關的娛樂圈醜聞。有網民近日以「Burning Sun事件」為題材，剪輯了一篇電影預告。不少網民看了之後，都大讚該名網友的剪輯技術，「還以為是真的呢」、「如果真的上映，一定是今年最佳電影」。
勝利、鄭俊英（Yonhap news、SBS圖片）
全城熱烈討論的「勝利醜聞」，
至今還未有正式的調查結果，
而事件的主角勝利（李昇炫）
亦未有承認任何有關性買賣的指控。
相反另一主角鄭俊英則已
承認非法拍攝及流出性愛片段等罪名。
事件牽涉的不只是娛樂名人，
議員、警察高官等也被指涉嫌受賄，
相信要調查出結果並不容易。
網友神剪輯《Burning Sun》電影（YouTube@읽남片段截圖）
3月18日，
網民「읽남」於YouTube上傳
一條名為「韓國電影
Burning Sun,2019主要預告」的影片，
還替電影取名為《Burning Sun－監視者們》，
十足十一套真戲的戲名！
而他還預告不久後會
再推出第二部《The List》的預告。
片段裡面的畫面與事件吻合度高達100%（YouTube@읽남片段截圖）
片段中可以看到柳海鎮、劉亞仁、
李炳憲、周元等「大cast」演員，
而且所說的對白，
都與此次事件非常吻合，
不少網民大讚預告的水準高：
「我以為是真的電影要上映」、
「2019年最佳電影非你莫屬」。
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