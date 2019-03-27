鯨魚香腸食過未？網民熱選5個國家的代表伏食

高登討論區有網民討論各國的代表伏食，引來大量網民回覆並紛紛講出自己試過的「難頂食物」！你去當地旅行又夠不夠膽試？ 除了馳名的瑞典臭魚還有甚麼？快快看下去！

別看它外型不討好，其實它極具蛋白質！ （shin.c_witch@instagram）

【1】韓國蠶蛹罐頭

有看韓國綜藝的大家，應該都對這個食物不太陌生！根據網民形容，蠶蛹罐頭聞起來味道像臭屁，而吃起來口感則像泡過水的蝦米，味道仍然是臭屁味，連韓國當地的人都不是個個夠膽吃！而會吃這種蠶蛹韓國人普遍將此當下酒菜，十分欣賞蠶蛹含有的高蛋白質。可以就這樣吃或是加熱才吃，但據說加熱之後味道更濃烈......

冰島名物看起來明明超好吃的樣子！（wyse_eddie@instagram）

【2】冰島鯊魚肉

小編沒有吃過這個，但這鯊魚肉看起來明明就像芝士，應該是很好吃的啊！這正是網民瘋狂討論的鯊魚肉。據網民所講，這種鯊魚肉臭到受不了，就像「放阿摩尼亞入口一樣」，而有網民則指，自己曾經將吃剩的發酵鯊魚肉棄於垃圾桶，令廚房臭了足足一天。

臭魚一開，味道傳千里！（surstromming_rf@instagram）

這樣的密封罐子，醃製魚肉在裡面繼續不斷發酵......（elektrobankier@instagram）

【3】瑞典鯡魚罐頭

傳說中的瑞典臭魚，以鹽醃製，就是出名「臭」，一開罐頭，方圓十米都可以聞得到臭味，而瑞典人吃的時候面不改容，據說是有一套自己的吃法：在溪水中打開罐頭並清洗醃製鯡魚，再配合薯仔、麵包等淡口食物一同食用，據聞這樣就可以重新帶出鯡魚的鮮味！你要是到瑞典的話，會夠膽吃嗎？

據網民所講，這汽水超級像藥水！（funcollection_masa@instagram）

【4】祕魯汽水InkaKola

同樣上榜的還有祕魯的汽水InkaKola，據喝過的網民所講，香港人對於美國的Dr.Pepper普遍不太能接受，但祕魯這種汽水完全超越Dr.Pepper，濃濃的都是藥水味，更難接受！亦有酒吧會以此調製雞尾酒，有網民試過之後，試過飲到嘔，可想而知多可怕。

據網民說，鯨魚莎樂美腸味道血腥。（高登討論區截圖）

【5】挪威鯨魚莎樂美腸

本來網民只是拋磚引玉，提出駝鹿Salami十分難以接受，沒想到卻引出了終極Boss：鯨魚Salami！據網民所講，駝鹿莎樂美腸味道還好，但鯨魚莎樂美腸的味道是濃烈的血腥味，光是想像都覺得難以下嚥。不過以上所講的都是各國特色食物，有機會還是應該勇於試試的，說不定符合你的口味！