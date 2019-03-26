【集體回憶】無位食飯、老師遲落堂　中學Lunch外出食飯5大崩潰事

大部份中學都容許同學在午飯時間外出午膳，午膳這一段時間簡直是中學生全日最期待的自由時間，可以和朋友一起離開學校範圍到外面走走，就像放假一樣快樂！不過不是每頓午膳都這麼美好，只要試過外出午膳，就一定遇過以下崩潰時刻！一起看看你和你的「飯腳」有沒有遇過？

每次都戰戰兢兢希望餐廳尚有位置剩下。（《那些年，我們一起追過的女孩》劇照）

【1】等位等超久

學生時代午飯時間有限，假如你的中學座落學校區，鄰近幾間中學都差不多時間放飯，這樣就大件事了。大家一窩蜂衝到附近餐廳吃飯，遲了一步就可能要等半小時才有位置。假如就讀遲一點放飯的學校，學生們幾乎都不會有位置吃飯。雖然本身在午飯時間最想是逃離學校，但這個時候只可以默默地改變選擇叫外賣......

已經吃完的同學總是要等剩下的同學狼吞虎嚥地進食。（《舉重妖精金福珠》劇照）

【2】自己個餐最遲到

一班人一起點餐，最怕是大家都已經開動了，甚至快吃完了（中學生吃飯總是很快的），自己的飯還是未上桌！這個時候的孤獨感真是世界第一。當姍姍來遲的飯終於上桌，情況又變成大家都已經吃完，只剩你一人孤軍作戰，幾雙眼睛看著你，那個壓力才是最大的。

看著高年級的同學外出午膳，真的會心裡酸酸的。（《致我們單純的小美好》劇照）

【3】低Form不能外出

有些學校是規定高Form才可以外出吃飯，低年級的孩子就只可以在學校訂飯或是帶飯。這個時候看著大家外出吃飯，校外美食雲集，而自己則困在學校內吃千篇一律的飯，心裡真的會覺得好崩潰啊！

遇上老師坐在鄰桌，想講又不能講的東西都化成詭異的笑容。（《出貓特攻隊》劇照）

【4】老師坐鄰桌

學生要食飯，老師都要食飯啊！學生離開學校外出午膳，少不免講講壞話，最常講的就是老師們的壞話了。「張Sir今天講書又噴口水了。」「我那天看見Miss Lam和男朋友在一起！」這些都是學生們茶餘飯後的話題。假如不幸有老師坐在鄰桌，這個唯一可以講講是非的時間都失去了！

通常Lunch之前一課要遲放的話，大家的腦海裡都只有食物。（《那些年，我們一起追過的女孩》劇照）

【5】Lunch前一堂老師遲放

每一堂都有可能會遲下課，最能感受怨氣的應該就是午飯前一堂了。老師的心態總是覺得「接下來是午飯時間，不會耽誤下一課」，於是通常午飯前一課的遲放機會率是特別高的！本來午飯時間已經很短，還要遲下課，真是崩潰到極點啊！假如你當天還約了其他人午飯，要別人久等，內心也是焦急得很啊！