男友創意送蝦當送花！　網民負評：冇剝殼

撰文：聯合新聞網
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情人節送玫瑰花雖然浪漫，但畢竟只有裝飾功能、沒有實質用處，現代人越來越講究實用性，沒想到連送女朋友的花束也能「吃」？有網友在爆廢公社發文，他的朋友在情人節晚上想給女友驚喜，於是他請人特製了「蝦花」一束，還附贈醬油跟芥末！沒想到女性網友一看，完全不會覺得不夠浪漫，反而都認為超有創意很加分啊！
比收到玫瑰花還開心
就算是收到999朵玫瑰花，開心的大概只有收到的那一瞬間，接下來就沒有甚麼功能了……而且花枯萎之後要處理也很麻煩啊！還不如像這個蝦花束一樣，美食才最能抓住女友的心啊～
「有夠蝦！ 不過務實」
「經濟實惠超棒」
「送我這個我會開心一整天」
「這個我非常可以，比花更有價值」
「這個比999朵玫瑰好太多了」
「我肯定愛死 還要用鹽烤的才行」
沒剝殼不夠貼心啦！
雖然送蝦子很有創意，但怎麼沒幫忙剝好殼呢，要送就送剝好殼的才能直接吃啊！
「怎麼沒剝好蝦殼」
「沒剝殼，差評」
「女生要的不是這個蝦子好嗎？女生要的是剝好的」
「剝好殼再送，保證再加一百分！」
也有其他網友收過類似的蝦子花束。（●【爆廢公社公開版】●）
其他食物花束應該也不錯
原來多數女性網友都覺得食物花束很可以，不過有些人沒那麼愛吃蝦，紛紛開始點餐了……
「好想要鹹酥雞花」
「我想要甜不辣花」
「我要燒肉串」
原來現在送花真的過時了～下次知道情人節該送女友甚麼了吧！
下次情人節，大家大可以考慮送蝦當送花。（●【爆廢公社公開版】●）
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