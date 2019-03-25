男友創意送蝦當送花！　網民負評：冇剝殼

情人節送玫瑰花雖然浪漫，但畢竟只有裝飾功能、沒有實質用處，現代人越來越講究實用性，沒想到連送女朋友的花束也能「吃」？有網友在爆廢公社發文，他的朋友在情人節晚上想給女友驚喜，於是他請人特製了「蝦花」一束，還附贈醬油跟芥末！沒想到女性網友一看，完全不會覺得不夠浪漫，反而都認為超有創意很加分啊！

比收到玫瑰花還開心

就算是收到999朵玫瑰花，開心的大概只有收到的那一瞬間，接下來就沒有甚麼功能了……而且花枯萎之後要處理也很麻煩啊！還不如像這個蝦花束一樣，美食才最能抓住女友的心啊～

「有夠蝦！ 不過務實」 「經濟實惠超棒」 「送我這個我會開心一整天」 「這個我非常可以，比花更有價值」 「這個比999朵玫瑰好太多了」 「我肯定愛死 還要用鹽烤的才行」

沒剝殼不夠貼心啦！

雖然送蝦子很有創意，但怎麼沒幫忙剝好殼呢，要送就送剝好殼的才能直接吃啊！

「怎麼沒剝好蝦殼」 「沒剝殼，差評」 「女生要的不是這個蝦子好嗎？女生要的是剝好的」 「剝好殼再送，保證再加一百分！」

也有其他網友收過類似的蝦子花束。（●【爆廢公社公開版】●）

其他食物花束應該也不錯

原來多數女性網友都覺得食物花束很可以，不過有些人沒那麼愛吃蝦，紛紛開始點餐了……

「好想要鹹酥雞花」 「我想要甜不辣花」 「我要燒肉串」

原來現在送花真的過時了～下次知道情人節該送女友甚麼了吧！

下次情人節，大家大可以考慮送蝦當送花。（●【爆廢公社公開版】●）

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