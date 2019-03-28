Rockstar創辦人逝世　打《GTA》伴你成長6個小共鳴

一手創立遊戲公司Rockstar Games，打造《GTA》盛世的Ryan Brant在美國當地時間3月23日不幸逝世，亨年49歲。 相信作為80，90後的男孩都曾經被Rockstar Games旗下的《GTA》系列迷倒。自由度極高的大地圖、按一下「三角形掣」就可以偷車、一不合意就可以徒手打人，《GTA》的遊戲世界影響了足足一整代玩家及遊戲開發商。《Opener》現在就和大家一起回憶當年玩《GTA》的有趣事，悼念Ryan Brant這位遊戲界人物。

Ryan Brant（前排中央）1998 年收購持有《GTA》系列版權的 BMG Entertainment 並將之改組為 Rockstar Games，改變了遊戲界。

【1】 一言不合就開槍

無論經歷幾多代《GTA》，在街上胡亂開槍掃射殺人都是玩家的指定動作。由於《GTA》的巨大自由度，所以無論是小至隨街赤手空拳打途人，或是直接拿起機關槍掃射大屠殺都能夠一一做到。可能有些人會批評《GTA》鼓吹暴力，但很多男家正正在血氣方剛之時，透過《GTA》得到了釋放暴力的快感，放鬆了情緒。現在的《GTA Online》更可以與朋友在街頭互相撕殺，玩了超過半小時也開不了任務，又是另一番趣味。

網絡紅人達哥在玩《GTA V》時，就以殺的士司機成為一時佳話。（影片截圖）

【2】逃離五星級差佬

《Grand Theft Auto》，顧名思義歷代主角都是大賊，那警察當然是天敵。遊戲其中最大樂趣就是躲避驚察追捕，追捕級別每高1星，就會引來愈來愈多警察追捕，逃離的爽快感覺也愈來愈強烈。故意搶走警車或殺死警察，引到最高追捕級別的5星，然後開始逃走，或直接布陣面對警察大軍，把大炮射向警察直升機。不同的玩法都帶來不同的趣味，識玩一定玩到上5星！

【3】 出金手指

那些年我們可能不會背英語單詞，但是我們一定會背《GTA》的Cheat code！只要輸入了這些金手指密碼，無論是飛機大炮，還是無限金錢，你都可以輕鬆得到。雖然有人說這樣會降低了遊玩樂趣，但老實一點說，要不是出了金手指，手殘的玩家如小編，某些關卡真的過不了。最令小編印象深刻就是在《GTA SA》輸入「UZUMYMW」的超級武器，當年背得滾瓜爛熟，你當年背得最多的code又是哪一個？

【4】遊覽整個地圖

有很多人一生沒有到過美國，但因為《GTA》而熟悉了紐約、三藩市及洛杉磯。《GTA》的地圖從來都為人津津樂道，基本上以化名（洛聖都、聖安地列斯等等）彷照真實的美國城市來製作。遊玩時就算不做任務，只是隨意逛一逛，都給予你在美國旅遊的感覺。在最新一集《GTA 5》中，用角色手機到景點自拍真的很有現代人旅行打卡的感覺。

【5】儲靚車

《GTA》的中文譯名叫作《俠盜獵車手》，車是遊戲中相當重要的元素。在遊戲中，撳一下掣就可以偷車，相信所有玩家看到名貴的房車都會有想偷的意欲。在《GTA》中，很多玩家都會購買車庫來儲起一架又一架名貴房車，也有很多有特殊車子，需要你做任務或到指定地點才可獲得，例如《GTA SA》中如果想得到Kart卡丁車，需要完成任務Cut Throat Business之後才見到。但集齊不同種類的車子，甚至飛機及船，都會帶來極大的滿足感。

+ 4 + 3 + 2

【6】 邊集最好玩？

Rockstar Games製作的《GTA》總共有5集，玩家最喜歡就是討論哪一集最好玩。有人喜愛《Vice City》中80年代邁阿密的陽光與海灘；又有很多人認為《San Andreas》的遊玩性是歷代最好玩；也有人覺得《GTA IV》的故事最引人入勝；而最新一代的《GTA V》中的Online Mode同樣獲得不少喜愛。但無論如何，每次《GTA》推出新一集，都會受到大家熱烈追捧，成為遊戲界熱話。

多謝Ryan Brant創造了一整代人的回憶，不知道及後的《GTA VI》會否有他的彩蛋作為致敬呢？