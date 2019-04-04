如果中大變成武俠小說　新亞是丐幫、崇基是武當？

有人的地方，就有江湖，你有沒有想過，如果中大變成了一個江湖，書院都變成了古代門派，會是怎樣的景象？有位中大同學開始了他的補腦洞計畫…

在facebook專頁「CUHK Secrets」中，有一名學生投稿，指「山城係一個江湖，當中有4大派及5個勢力」分別指向四個傳統書院，以及其他五個比較新的書院，更率先附圖介紹崇基。

貼文一出就改起大量中大同學留言。（facebook截圖）

【1崇基＝武當派？】

武當派甚為正氣。（《開罐》製圖）

武當派是武俠小說中的名門正派，可以說是正義的代表，根據樓主的介紹，「係江湖入面算係龍頭大佬的角色」，而且在光明頂之中對上白眉鷹王，依舊沒有咄咄逼人，而是保持俠義之心，非常符合人設。

【2聯合＝華山派？】

金庸小說中的華山派，可惜跟錯了大佬。（《開罐》製圖）

華山派是一個傳統大門派，有說起源於全真派，非常穩陣，在金庸的故事中，最出名的人物自然是令狐沖了，就如聯合在中大學生報中的介紹「聯合書院就真係樣樣都有齊，如果同學冇咩特別心水，揀聯合書院就最穩陣喇」。

【3新亞＝丐幫？】

有網民吐槽新亞，就是丐幫。（《開罐》製圖）

有中大同學在貼文下留言，「新亞仲唔L係丐幫？」一窮二白，不過輸錢不輸人，輸人不輸陣，地理位置甚為邊緣，但必要時也是一股不可少看的強大力量，正是丐幫的寫照，更有其他網民留言，指「書院高層一定係淨衣派」，招牌武功是「新宿棒法」。

【4逸夫＝古墓派？】

逸夫有神奇的魔力，一進了就不想出來。 （《開罐》製圖）

有中大舊生表示，逸夫位置深入，自成一家，說不上不問世事，不過一旦出手就是關鍵時候。而且同學一旦進入逸夫，就如著魔一般，不想再出來了。正是「九肚山後，逸夫書院，神鵰俠侶，絕跡本部」。

【5和聲＝桃花島？】

和聲跟桃花島當真絕配。 （《開罐》製圖）

當年島主黃藥師，在島上對郭靖和歐陽克出題，才答應二人之一與黃蓉的婚事，最令人印象深刻的當然是音調題，而和聲的莘莘學子，亦承繼了桃花島的音韻絕學，以一曲「和盡天地風雲之聲」，和聲beat之霸氣，譽滿中大，聞名天下。

【6工程系＝少林？】

大家認得這裡嗎？ （《開罐》製圖）

所謂天下武功出少林，少林門下不問出身，只要是工程系的學生，都是少林一員，原因我想不用太多解釋了吧。

對於江湖上的其他門派、勢力，你又有沒有其他看法呢？留言分享一下吧！

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