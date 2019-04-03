5個住Hall壞習慣令你肥殘醜　中大Year4學生：身體檢查後超後悔！

「致不顧身體健康嘅你，千祈唔好學我咁，臨畢業先發現健康有幾重要⋯⋯」 近日Facebook專頁「CUHK Secrets」有投稿，指自己在做完身體檢查之後，發現自己三年以來的大學生活中，5個住宿舍的習慣，令身體變得很差，十分後悔，所以發文勸喻大學生不要步他的後塵。

打機打通宵是男生住Hall必經階段。（《愛回家之開心速遞》劇照）

以為自己青春就乜都唔洗驚，其實真係唔知幾時會出事。 CUHK Secrets

【1】夜瞓​

這個習慣基本上每個住宿舍的人都有！不再住在家裡，感受到自由的空氣，喜歡多晚睡就多晚睡，不管是溫書、聊天、打機還是傾莊，大家都一定會犧牲睡眠，善用晚上的時間去娛樂自己。這位發文的學生指，自己對比入U時的照片，「個樣憔悴咗勁多、肥咗、眼袋勁深」，感到十分後悔。

瘋狂食宵是常識吧！（《劇中妖精金福珠》劇照）

【2】經常食宵

夜瞓當然就要找吃的！發問者指，住宿舍的時候總是一班人晚上一起去「覓食」，到處尋找好吃的宵夜，有時更會「通埋頂去飲茶」。經過三年的「宵夜洗禮」，在臨畢業做身體檢查時發現自己各樣指數都超標，感到「好痛心好後悔」，希望各位都會注意一下，別太過份呢！

每一餐都熱量爆標！而湯水涼茶當然是沒有啦！（Highlight宣傳照）

【3】食得唔健康

發文的學生指，住Hall沒有父母煲的愛心靚湯、涼茶，也很少會自己做飯：「平日Friend聚食嘢多肉少菜，BBQ、韓燒、放題、打邊爐樣樣齊」，結果臉上狂爆瘡，也是身體響起的警號，提醒你該節制一下！

一群人一起喝酒到天光也是兵家常事！（《大力女子都奉順》劇照）

【4】與煙酒結伴

除了正餐吃得不健康，他和大學宿友在晚上更會一起飲酒談天，後來更染上煙癮！結果肝、肺都變得不健康。發文同學現正戒煙當中，並勸喻大家不要「以為自己青春就乜都唔洗驚，其實真係唔知幾時會出事」。

可以Hea的話，不會郁！（《櫻桃小丸子》劇照）

【5】少運動

「除咗Year 1有PE堂之外都冇乜做運動」其實為了健康，運動是必須的一環，但普遍大學生都很少運動。這位後悔不已的大學生就指，其實以前都曾經有朋友勸他多多運動，但他當時當耳邊風，到現在就知道錯了！

（《櫻桃小丸子》劇照）

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看完之後，是不是每一項都覺得中槍？不想自己將來也成為這個後悔的人，由今天起就多加注意，不要消耗太多青春的本錢啊！

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