中文老師「搣時潘」憑性感路線由香港紅到去台灣？

早前為大家介紹長相甜美會嘟嘴的韓國數學老師，是否激起大家學習的欲望呢？不過語言就是學習的最大障礙，為了讓大家的學習情緒持續高漲，這次就來介紹熱愛台灣的香港老師，教的還是「中文」喔！

日前有台灣網民以「中文老師」為題，貼出多張美女照片，穿上清涼運動服的她露出纖瘦四肢與白皙皮膚，微露胸臀小秀性感，勾得一干「紳士」們忍不住狼嚎起來，立刻表明：「我需要補上中文，麻煩站內我聯繫家教事宜」、「我需要中文家教」、「我會背三字經」。

搣時潘（PTT截圖）

這位美女老師名叫「搣時潘（Miss Pun）」，有着清純臉蛋、性感身材，還是位多才多藝的香港女孩，根據自介顯示，她畢業於中文大學中文系，曾為香港教育局編寫範文教材，目前身兼補習班老師與投資者的身份，同時也是作家和YouTuber，出書或製作影片教授關於文言文的知識。

搣時潘（IG）

據「搣時潘」表示，她之所以會改以影片來做教學，也是因為她的過往經歷讓她明白香港教育制度的弊端和學生苦處，希望用這種方式幫助學生考取文憑。除了正經八百的教學影片外，「搣時潘」也會錄製有關出國旅遊的見聞、或是生活趣事，與網友分享自己多彩多姿的生活。

搣時潘（IG）

除此之外，「搣時潘」也是位「不傳統」的老師，不僅在社交平台上分享性感泳裝照，近來更連續貼出數張學習鋼管舞的照片。更讓網友暴動的是，「搣時潘」還有一個私密付費網站，以「想說而不可說的話，想穿而不可穿的衣服」為題，放一些不會出現在社交平台上的東西，例如床照或是練習鋼管舞的影片，整個色氣滿滿，雖然需要付費才能看到，但已有不少台灣網民們蠢蠢欲動啦！

「搣時潘」智慧與身材並重，點圖看更多性感美照▼

+ 21 + 20 + 19

台灣網民將「搣時潘」的照片放上PTT上後，本人也迅速察覺被關注，笑說台灣網民真的很勤奮，不只IG，連YouTube都被挖出來。她也感謝台灣網民的厚愛，並立刻推薦自己會說國語能聽台語，而且不想當中國人，如果喜歡她的話希望能讓她免費移民台灣！最後還強調「真的很有誠意做台灣人喔～❤❤」

延伸閱讀：

【Oops有正妹】又見天使下凡！溫暖甜笑讓人「秒戀愛」

【Oops有正妹】南韓女神級教師魅力爆棚 補習班裡竟滿滿都是男‧學‧生

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

【第一屆武博】眼界．決定境界！5月3至5日在九展舉行的第一屆香港武術及搏擊運動博覽（武博），活動包括解構武術電影的光影武林隧道、有趣好玩的武館街遊戲，以及超過100個體驗班，讓市民、初學者或武術專家，透過這個多元化體驗型博覽會，從武博擴闊眼界、提升境界！

按此立即購票

按此瀏覽武博專頁