【搵工注定難】大學生神改《失樂園》變《失業園》　哭訴搵工辛酸

時間踏入四月，又到一眾畢業生搵工的時期。無論是Fresh Grad還是已經是打工仔的你，又記不記得當初搵工的苦況呢？ 有網民在Facebook專頁「HKU Secrets」中改編了草蜢名曲《失樂園》變成《失業園》，把搵工的苦況及辛酸通通寫上，令人感嘆搵工真的很困難。

搵工注定難 我已經習慣 沿途承受不留情的雙眼（《穿Prada的惡魔》劇照）

在《失業園》面世之初，原本是另一位網民改編了王傑的《誰明浪子心》，但開首一句「可email的話 不用stamp」，還有「有面試的話 不退縮」唱起來相當突兀，被網民詢問「邊間教會？」，「主修宗教定音樂」，改詞失敗收場。

但樓主可能受到這首改詞啟發，寫下了同樣以搵工艱辛為題材的「失業園」，當中幾句「社科乃原罪 見你零經驗 萬零蚊 串鳩你」、「Apply過百份 流連於Linkedin 沒人理 理X你」，歌詞啜核得來入心入肺，一眾網民紛紛讚好。

↓↓↓立即欣賞完整歌詞↓↓↓

《失業園》完整歌詞（HKU Secrets截圖）

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既然有如斯好詞，《Opener》製作組決定高歌一曲，希望唱出一眾搵工人士的心情，為各位Fresh Grad打打氣！

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