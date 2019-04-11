合起來則無敵！　網民熱數7對戰力最強組合

在二次元世界中，經常看到一對對日常中打打鬧鬧看不順眼，但合作上來卻戰力驚人的二人組，看得大家如痴如醉。 近日就有連登會員「是其是非其非」發文討論動漫中聯手則無敵的組合，一眾巴絲打紛紛列舉心中戰力最強的二人組。《Opener》在其中整合了以下7對搭檔，不知當中有沒有你心水選擇？

《火影忍者》鳴門＋佐肋

雖然在下一世代的《博人傳》被嚴重弱化，但兩人絕對稱得上忍者界最強。當其他忍者都在玩忍術時，兩人在最後終結之谷的大戰已經在打怪獸級別的架，被一眾讀者認為是開了Bugs。而兩人大戰大筒木中真正的合作，將須佐能乎當成鎧甲讓九尾穿在身上，可能是整個系列最強的怪獸戰力。

《龍珠》悟空＋比達

一個是最強的撤亞人，一個是永遠在後追逐的撤亞人王子。悟空及比達就是典型的你追我趕，亦敵亦友的二人組。當悟空變得更強時，比達都會隨即變強。況且雖然比達口裡說不，但實際卻經常暗暗享受與悟空的合作。以兩人經常在精神時間房修練及日常性有形態進化，他們只會愈來愈強。

《男兒當入樽》櫻木花道＋流川楓

有一對你追我逐的「好基友」。雖然實際戰力上櫻木與流川仍然存在不少距離，但身為X Factor的紅頭小子往往以充滿野生的觸覺彌補這個差距。在最後對山王一戰，二人除了聯手令對方王牌澤北判斷錯誤外，最後絕殺一球更由二人炮製，擊掌一圖更是動漫史上經典一幕。

《銀魂》銀時＋土方

這個二人組應是最受歡迎的《銀魂》CP！兩人看似勢成水火，但吵架背後卻有著驚為天人的能力！焗桑拿的浪人在他們相互交戰中一一收捨，打劫銀行的劫匪又在他們互相陷害之間居然成為了他們的同伴。而且兩人同時出現的集數多數會特別有趣，淨計算搞笑戰力，二人都可說是《銀魂》第一。

《聖☆哥傳》耶穌＋佛陀

真正達至神級的組合！兩位東西方界別的神相處在一起的時光，都曾令人間遭受若干的波動。例如一個平平無奇的游泳池被耶穌一分為二、一群雞鴨鵝受感召而來、一群黑道大哥也輕鬆被他們嚇壞。本著平和的二人在人間不知不覺可以產生這麼大影響，如果他們想大幹一場的話……小編都不敢想了。

《蠟筆小新》小新＋風間

你沒有看錯，有巴絲打確實覺得小新及風間戰力驚人。但仔細想一想，在事業上，一個是春日防衛隊的總司令官，一個是隊長，兩人在幼稚園階段已經是屬於上級管理人員。另外在感情上，小新主動的吹耳仔，風間傲嬌的面紅耳赤，兩人在幾歲間已懂得享受這種曖昧不明的樂趣。照這個軌道看，兩人成長後必定是一對在公在私上的好拍擋。

《POP TEAM EPIC》POP子＋PIPI美

如果悟空的戰鬥力是大約幾百萬億，那Pop子及PIPI美可能是幾倍以上。毫不誇張的說，只要進入了《POP TEAM EPIC》的世界，你就會感覺到他們那種令人摸不著頭腦，無厘頭得來又非常搞笑的壓迫力。而兩人對流行文化的影響，一大堆配上各種粗口的表情包，真正由二次元進展到三次元的戰力，你還敢說他們不厲害嗎？

以上的二人組合合你心水嗎？還是你有另外的選擇？不如留言與我們分享一下。

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