一人一個去飲的尷尬事　MC講錯嘢只是小兒科？　最地獄的是...

去飲令人最尷尬的是甚麼？同枱遇上不熟悉的人？還是MC說錯話？有連登網民發文，細數幾個去飲的尷尬時刻。

隨著大家進入社會，慢慢都會收到粉紅炸彈，大多是朋友、同學的婚宴邀請，除了要好好計算人情之外，亦要開始面對不同程度的尷尬場面，小至MC講錯台詞，大至即場拆人情，都成為網民的「難忘回憶」。

婚禮上的尷尬場面真係冇眼睇。（網上圖片）

【1.同枱冇個識】

幾乎每個人都會遇到過的情景，如果沒有朋友跟你一起去的話，你就會被安排在一枱大雜燴之中，最要命的是當中有些三三兩兩互相認識的朋友，只有你自己一個，就算有人找你聊天都只是一句起兩句止，實在非常無癮，不過你明知會如此尷尬，都仍願意出席對方的飲宴，證明你是真的好朋友。

同台冇個識真的好慘...（網上圖片）

【2.MC講嘢冇人笑】

之前的情況你在飲宴之前，已經大致可以預見，但這個情況卻不是你一個人的尷尬，而是全場人的尷尬了，就算你認不認識同枱之人，你們都會一起用手扶著額頭「冇眼睇」。有網友更分享不少MC尷尬語錄及事跡，例如有MC講新郎新娘相識經過，講錯了新娘名字好幾次，更有新人要求自己做MC，結果出事：

新娘：恭喜你結婚啦喎！ 新郎：咁我恭喜番你以後有人代你比隻貓咬啦喎！ （Deadair左3秒) 新娘：多謝喎！咁你仲有咩說話想同大家講？ 新郎：咁我地開始食飯啦！ 短短20秒全場靜左無人知點畀反應

有網友就提供解決辦法：台下班兄弟大嗌飲杯已經解圍，大家做兄弟的話，不妨參考一下。

MC講嘢唔好笑真的會出事。（網上圖片）

【3.拆人情】

即場拆人情雖然是電影的經典情節，不過真的會在現實中出現。有網民分享自己的親身經歷，「五年前去飲，朋友結婚係酒樓擺15圍，當時封咗$200，食到一半個朋友行埋嚟，叫我唔好食，當住成張枱面前問我係咪俾錯利是」，早前亦有網民指，有新人預告會即場抽出人情，並送出相同銀碼的現金出來抽獎，此等高招實在令人佩服，不過說到底，只要你給足人情，你只會是食花生那個。

即場拆人情不只是電影情節。（網上圖片）

【4.有人飲醉酒】

飲宴少不了喝酒，一但不注意喝過頭的話，就會鬧出不少事情，令場面非常尷尬，有網友見過新郎飲醉酒，突然跟主家席的兄弟打架，新娘亦捲入其中，最後演變成兩家對罵。亦有網民見過，有人不斷向新郎灌酒，結果新娘霸氣「爆酒杯」震懾全場。小編早前去飲，亦有遇上醉酒賓客，不斷胡言亂語，步履不穩，還好他身邊有清醒的朋友，可以控制一下他。

飲酒之後總會出現種種不可預知的後果。（網上圖片）

【5.去前度的婚禮】

有網民分享自己到前度婚宴的經歷，指自己單人匹馬參加前度的婚宴，到了上台影相環節，本身不想上台影相，但前度在台上，「指住我叫我上枱影相」，情況光是想想，都已經覺得尷尬，最後該網民被迫慢慢行上台合照。其他網民紛紛對他的遭遇表達同情，同時質疑「請前度究竟係咩心態？雙方都冇嘢就話啫」，更有人指見過有新娘前度在台上唱《阿牛》，實在非常地獄，到底是真是假，就不得而知了。

《阿牛》可以說是婚禮禁曲吧。（網上圖片）

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