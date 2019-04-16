7種深夜勾起食欲的食物　杯麵、可樂、最邪惡的竟然是...

「為何深夜總是餓」近來成為不少朋友的口頭禪，的確每到深夜，總會出現莫名其妙的餓意，《開罐》為大家盤點7款，在半夜勾起食慾的邪惡食物。

所謂食色性也，喜歡吃東西是人之常性，不過我們都知道在某些時間，的確不太適合吃東西，有時工作、看球賽、打機，抬頭一看已經是深夜，明明晚餐已經吃餓，但總會有種揮之不去的食慾，愈不去想就愈想吃，慢慢滋長成為一頭慾望巨獸，「頂，整個杯麵食先」，《開罐》為大家準備了7款邪惡食物，你覺得哪一款才是邪惡軸心呢？

是不是很想吃呢？（getty image）

【1.杯麵】

它的邪惡之處，是看到包裝就已經可以感受到它的香味和味道，而且這一種熱食，不是單體誘惑，而是群體攻擊。如果你是自己一個人的話，都尚有可能把持得住，如果身邊有朋友吃杯麵的話，光是那一陣香氣，就足以擊穿你的心防，中招機率120%，「死就死啦，畀個杯麵我。」，可以說是邪惡食物的中堅。

杯麵的香氣是最大的武器。（Getty Image）

【2.薯條】

它的香氣不像杯麵那裡強烈，但是在夜深人靜的時候，它那獨特的若隱若現的氣味，足以令你產生正在咀嚼薯條的幻覺，回過神來才發現，那外脆內軟，而且有點燙口的觸感，都只是你的想像。這個時候你的肚子開始叫「咕～咕～」，手機就在旁邊，要不要打電話，叫個外賣？

半晚想起薯條的話，食慾就會不能自制地滋生。（Getty Image）

【3.炸雞翼】

作為炸物的代表，不論是炸雞中翼還是炸雞全翼，它們的邪惡程度都是一等一的，它們的氣味不及之前的強烈，但口感就非常豐富。雖然它們非常邪惡，但卻比較安全，除非住處附近有經營至凌晨的小食店，不然大半夜要找一隻新鮮的炸雞翼，都不是一件易事，可是如果樓下就是小食店的話，還有甚麼好猶豫的，買啦。

炸雞的威力就如味覺炸彈。（getty image）

【4.薯片】

邪惡食物的先鋒，在平民百姓中的滲透率極高，垂手可得的小食，但卻有著巨額熱量，但它的魅力就在於方便，可以呼之則來，隨時滿足你突如其來的慾望，因此不知不覺你就習慣了它的存在，行過超市總會心郁郁買幾包，心想，就不定有一晚突然想食呢？它的邪惡已經深入你的生活之中了。

薯片垂手可得，不過熱量不可小看。（getty image）

【5.果仁】

果仁，邪惡小吃負責清掃戰場的部隊，甚麼意思呢？不少人都會有一種錯覺，或者是自欺欺人，覺得自己可以擋得住之前幾種食物的誘惑，更會以為一些果仁比較健康，其實很多果仁都用了調味料，而且熱量一點也不少，在你天人交戰之後，「都係食粒果仁算」，結果仍然走不出食慾的迷官，被果仁部隊收服。

果仁也可以助你滿足口腹之慾。（getty image）

【6.可樂】

說了這麼多吃的，當然少不了一口令人通體舒暢的可樂。上面的食品都比較油膩，而且重口味，如果配上一口冰凍可樂，爽快的程度簡單更上一層樓。不過亦有朋友會單獨享用，就貪那一下刺激口腔的感覺，以及「嘔～～～」的快感，特別是在夏天，簡直是甘露。

可樂配搭其他邪惡食物，威力更上一層樓。（getty image）

【7.煎午餐肉】

邪惡食物界的超級大魔王，小編我親身感受過它的威力，半夜三間鄰家有人煎午餐肉，明明已經準備去睡，但整個人彷彿被一下子抽空，只餘下「好L想食」的想法，整晚輾轉反側不能入睡。我相信大家會明白我的感受…

午餐肉又怎麼會只得午餐肉呢？（資料圖片）

各位覺得哪一才是最邪惡的呢？

【第一屆武博】眼界．決定境界！5月3至5日在九展舉行的第一屆香港武術及搏擊運動博覽（武博），活動包括解構武術電影的光影武林隧道、有趣好玩的武館街遊戲，以及超過100個體驗班，讓市民、初學者或武術專家，透過這個多元化體驗型博覽會，從武博擴闊眼界、提升境界！

按此立即購票



按此瀏覽武博專頁