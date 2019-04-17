【黃心穎許志安】情景題：如果你在車上　會如何拯救許志安？

歌手許志安與藝人黃心穎，被傳媒刊出在車廂有親密行為，有眼利網民注意到，一開始 同車的友人，多次暗示及努力嘗試分開二人，雖然最後無功而還，但他仍被網民封為最佳朋友。如果你身在現場，你又會如何「拯救」他們呢？

歌手許志安與藝人黃心穎的出軌事件，引起全城討論。不少網民感嘆二人的行為之外，亦有眼利網民注意到，一開始同車的友人「肥仔」，多次努力阻止事情發生，包括分開二人、捏許志安頸、要求二人分開回家等，可惜最後無功而還，不過網民仍舊封他為最佳老友。

許志安及黃心穎的事件引起全城熱議。（資料圖片）

情景題：如果你是他們的朋友，你會如何阻止事情發生呢、拯救他們呢？

【A】犧牲小我型：扮嘔

犧牲自己形象來拯救老友，你願意嗎？（網上圖片）

為了破壞二人之間微妙的氣氛，在他們身上嘔吐分散注意力，也許是一個不錯的方法，用噁心的手段打斷他們的興致，不過自己就要作出較大的犧牲，而且要在朋友面前出醜，不是個個人可以做到。

【B】法師型：播大悲咒

將他心中的慾望轟個稀巴爛。（《奇異博士》劇照）

起了色心，所謂色即是空，空即是色，最好的方法當然是用經文，去淨化他們的心靈，清心寡慾、靈臺清靜，自然身不染塵，心無雜念，人世間的情慾交錯紛紛拋諸腦後，一心找回真正的自己，豈不美哉？

【C】攬炒型：扮開ig直播

自拍救世界？（網上圖片）

扮開直播的目的，就是要他們警惕，自己正在做的已經曝露在大眾的目光之下，希望他們有所收歛，不過並不是真的直播，因為你也不希望他們的事曝光，只是你的一番苦心，很可能會被誤會，令他們誤會你想「爆大鑊」，分分會吵架甚至冇Friend做，你只好期待他們酒醒之後，可以理解你的苦心。

【D】兵行險着型：扮收到Sammi電話

一招狐假虎威，看看有沒有阻嚇力。（《保持通話》劇照）

這一通電話，是來自香港的最後一個童話女主角Sammi，你亦希望這一通電話，可以喚起在這一刻，被慾望蒙蔽了的幾十年的感情。不過你知道，如果是真的話，會非常大件事，所謂寧教人打仔，莫教人分妻，車廂的事最好可以車廂了，「hello，Sammi？係呀我而家同安仔一齊呀，我哋上咗的士，佢話會直接返去喎，好啦，拜拜」。

亦有其他選擇例如叫外賣去鯉魚門，報警指車輛非法改裝等，不過一來會打搞到其他人，二來更有可能報假案，得不償失，如果大家是車廂中人，又會點做？留言分享一下吧！