【黃心穎許志安】另一半出軌只能分手？專家教三招助雙方挽回關係

歌手許志安與藝人黃心穎出軌一事，鬧得滿城風雨，如果事件不幸發生在大家身上，面對住另一半出軌，大家又會怎樣應對呢？分手又是否唯一辦法？若果有意挽回關係，該如何是好？

面對情人的誠意道歉，女方又會否原諒呢？前新聞主播兼HK Romance Dating極速約會公司創辦人黃嘉如指，女方表面上會原諒。不過並非單單因道歉聲明，還因為他們經歷了28年感情，雙方家庭、生活上已有太東西連繫著，不會那麼容易分開。



黃續指，鄭秀文曾表示婚姻是一輩子的承諾，而且近年有宗教信仰，加上許志安不曾被傳媒拍到其他出軌事件，在狗仔隊盛行的社會中，表面上他不是一個有出軌習慣的人，因此相信鄭秀文會多給他一個機會。當然她心底是否完全原諒對方，就只有當事人才知道了。

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另一半出軌只能分手？



黃嘉如指其配對公司曾遇到不少另一半出軌的求助個案，又指情侶出軌情況普遍，因現今社會太多誘惑，大家都很容易認識異性。至於另一半出軌是否只能忍痛分手，黃表示看情況而異，「如伴侶是慣犯，我們都不會支持他/她繼續下去，會鼓勵他們好好裝扮自己提升信心、更努力工作及盡情享受愛情以外的生活」。



黃續指，「若伴侶只是一時迷途，我們會為他們作情緒疏導，讓他們盡情傾訴煩惱。我們都知道要他們復原並不容易，但如其伴侶真心悔改，我們會勸導他們少跟伴侶再討論此事，好好放眼日後生活。」



面對出軌事件，如果雙方都希望挽回關係互信相當重要。



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