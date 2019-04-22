【GameBoy三十週年】買百合一老翻　口吹遊戲帶　6個童年集體回憶

30年前的4月21日，一部小小手提遊戲機正式面世，影響了一眾90後的童年歲月。 在GameBoy 30週年的大日子，《Opener》與你一同盤點那些年玩Gameboy的二三事，一起尋找童年時的小共鳴。

GameBoy正式踏入30歲！你的童年回憶有沒有她？（Twitter@RetroAffaire）

【1】「100 in 1」老翻遊戲帶

在當年老翻盛行的年代，相信大家都是一盒帶玩多款遊戲。當時很多老翻商人推出的GameBoy帶都是寫著「100 in 1」，則1盒帶擁有100款遊戲。但實際上只有大約幾款遊戲，另外的10多20款則改一改名字就當作另一款遊戲。例如第一個遊戲是《Super Mario Land》，第23個遊戲就叫作《Super Mario Adventure》，實則只是同一款遊戲。所以中過一次伏後，通常都會買「15 in 1」，起碼真的是15款不同的遊戲。

【2】玩法簡單的經典遊戲

相信玩過Gameboy的朋友都會記得以下一大堆好玩的遊戲：《俄羅斯方塊》、《Super Mario Land》、《蠟筆小新》、《倉庫番》、《Motocross Maniacs》等等。雖然論畫質，色彩，玩法及遊戲設計都絕對比不上現時的PS4，電腦，甚至手機遊戲，但當年平平無奇的用小新跳來跳去穿越超級市場，或是撳一個掣把電單車翻來覆去，都足以令大家的童年樂透一輩子。

【3】用雙打線或紅外線對打

當今天的你在網上輕易就能與朋友對打，用ear phone就能隔空對話，那些年的GameBoy玩法真的相當原始。當玩到一些性能及玩法比較複雜的遊戲時，例如《Pokémon》時，耿鬼是需要與朋友分享才可進化。此時的你便需要一條雙打線連接兩部Game Boy，才可與朋友交換精靈。到了GameBoy Color年代，兩部主機需要頭接頭用紅外線連接，有時兩人擺位不對就會斷線，雖然做法原始，卻製造了不少值得回味的趣事。

【4】帶多點電芯是常識吧

一部GameBoy看似平平無奇，但卻需要不少工具才可支援你持續遊玩。當年出街除了主機內的兩顆電芯，你必定攜帶多額外幾顆電芯以備不時之需，相信那些日子就是你人生買得最多電芯的時光。還有些朋友會隨身帶著火牛，以便一到其他人的家裡就可插著玩。另外比較有錢的朋友還會買一個額外的燈光配備套上GameBoy中，有點像Iron Man套上裝甲般，在半夜沒有燈光的情況下也可遊玩。當年看到有朋友擁有這個配備的時候，小編心中都有一絲妒忌。

【5】不同外觀的Game Boy

GameBoy走來30年，當中曾經出過不少版本及造型，有不少款式都曾經風靡一時。小編最記得就是那幾款透明外殼，可以看到主機內的晶片及配件，非常有型。而其後推出的GameBoy Color推出時，那款紫色透明外殼更是「公廁」外殼，差不多出外都總有幾個小朋友拿著。到了GameBoy Advance年代則是透明藍色的天下。

【6】自創急救手段

在當年玩GameBoy時，有不少時間都會出畫面故障，Error的情況。此時的你就會醫生上身，用一些完全沒有科學根據的手段修理，例如把吹一吹遊戲帶及主機後邊入帶的部位，又或是把電芯扭一扭。雖然看似毫不關事，但往往遊戲機會因為這些小舉動而重新運作暢順，恢復正常。相信大家長大後面對電腦或手機故障後懂得重開機或拔插頭等救援方法，就是源自小時侯GameBoy的訓練。

當年玩過Game Boy的你還有沒有一些東西想分享呢？，不如留言發表一下吧。

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