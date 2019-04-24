【晚睡強迫症】5大症狀你中幾多個？專家教你兩招解救晚睡方法！

躺在床上，卻捨不得放下手機進睡？現在不少人每天都是玩電話到半夜，到眼睛忍不住要合上，才放下電話乖乖進睡。如果你每天都是這樣，很可能已經患上「晚睡強迫症」！看看以下的症狀你中多少個！

（《櫻桃小丸子》劇照）

相信大部份人都會跟自己許諾：「今晚一定要早啲瞓！」但到晚上，還是迷失在這場智能手機的遊戲當中，不斷玩手機到半夜，直至眼睛忍不住要合上才捨得睡覺。先回答以下5條問題，判斷一下自己是否已患上「晚睡強迫症」！

1. 你是否覺得晚上一個人寧靜的時間很寶貴？ 2. 對你來說，晚上是皮膚護理的黃金時間？ 3. 因為日常沒有時間做休閒娛樂，所以晚上就是你追劇聽歌的時間？ 4. 工作太忙，到晚上才有時間覆機？ 5. 已經很久沒有見過朋友，所以在晚上透過社交媒體了解他們動向？

如果你對於以上的問題，答案都是「Yes」的話，你很大機會已經患上「晚睡強迫症」！晚睡會引發很多身體問題，想要擺脫晚睡強迫症的話，專家教路兩招就能有效解決！

想像有人不斷勸告你快睡覺！（《天空之城》劇照）

【1】在心裡訓話自己

當自己又忍不住想拿起電話時，在心裡責罵自己吧！就像小時候媽媽責罵你一樣，告訴自己現在是休息的時間，不應該再玩電話。這一個過程有一種人格分裂、天人交戰的感覺，但只要你能戰勝想玩電話的自己，第二天早上就可以享受精神飽滿的一天！

臨睡喝一杯熱牛奶或熱朱古力，放鬆神經可以幫助入睡。（《等一個人咖啡》劇照）

【2】用其他活動取代玩電話 轉移注意力

睡前的時間，可以泡腳、喝熱牛奶等等活動取代玩手機，放空自己，清空腦袋。再躺在床上時，很神奇的比起想玩電話，就會更想睡覺！

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