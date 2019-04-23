同大食朋友食飯的煩惱　他瘋狂點菜你AA制夾錢　網民教5招防蝕底

跟朋友、同事食飯不時都會AA制，但如果其他都是大食之人，而你又比較細食的話，就會非常蝕底了。

所謂AA制，本來就是為了聚餐的的朋友，可以平均分擔費用的制度，不過如果食量差距太大的話，總會有人比較蝕底。朋友的話其實問題不大，不過有網友指出，很多時跟同事食飯，他們都會瘋狂點菜，自己又比較細食，AA制之下漸漸覺得吃力，有網民提供不少方法解決。

小編個人覺得，自己畀自己就最實際。（《愛回家》劇照）

【1】食放題

放題可以叫大家想吃的東西，不用互相遷就對方，是很合適一大班人聚餐的地方，而且每個人的收費劃一，不會因為對方叫多了你叫少了，又或者對方叫了很多你不喜歡吃的東西，你卻要為此付錢。雖然放題收費並不便宜，不過起碼你心中有底，而且不是「因為對方大食而付多了錢」，心理上也會好過一點。

食放題可以各自滿足，不過費用偏貴。（網上圖片）

【2】打邊爐／雞煲，任食個隻

跟放題有異曲同工之妙，正確來說可以說是「火鍋放題」，一樣是任叫任食，一樣有封頂費用。不食放題可以去打邊爐，又多了一個選擇，比較不容易曝露自己的「目的」，大食同事們又可以大快朵頤，大家圍成一團吃吃東西又可以聊天，氣氛分分鐘比放題更好，一舉多得何樂而不為？

打邊爐亦是一個「自給自足」好地方。（網上圖片）

【3】飲酒錢另外計算

如果多人一起吃的話，就會有愈多人替你分擔。不過有一類非常貴的項目，如果同事瘋狂點的話的確會吃不消，那就是酒。同事或者朋友聚餐時，飲酒是很常見的，不過對於不喝酒的朋友來說，要他們分擔酒水費用的確有點不公平。因此「識做」的朋友，都會主動提出，先扣除酒錢再AA。

飲酒？不了。（網上圖片）

【4】人多好辦事（好分擔）

如果以上三招都不奏效的話，大家不妨叫多一些朋友加入，分母愈大你要分擔的數就會愈細，「多啲人大家開心啲！」不過要小心，如果你叫來的都是大食朋友，很可能你要「嘔凸」。

多叫一些朋友分擔火力。（網上圖片）

【5】三十六計...

其實吃飯吃得如此斤斤計較，對大家來說辛苦。如果真的吃不消的話，就只好主動婉拒，三十六計，走為上計了。有網民擔心這樣做是否不合群，但坦白說，如果是真心朋友的話，一定會為你著想，大家互相體諒，多付一點少付一點也沒關係，如果是認識不深的同事的話，偶爾為之也可以，經常聚餐就不了。

有時自己一個吃飯，也是不錯的選擇。（網上圖片）

各位在生活中也遇過類似的事嗎？留言分享一下吧！

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