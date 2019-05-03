【韓流日常】《PRODUCE X 101》開播　選秀節目批判聲四起

韓國皇牌選秀節目《PRODUCE》系列的第4季《PRODUCE X 101》開播了！自從2009年起，韓國娛樂界便不斷推出選秀節目，例如《Super Star K》、《KPOP STAR》、《高等Rapper》等。但當中能成功引起大眾注意的節目並不多，到底韓國為何要舉辦這麼多選秀節目？

《Produce X 101》、《高等Rapper3》海報

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自2009年推出《Super Star K》起，韓國電視台不斷推出「層出不窮」的選秀節目，除了有專注選歌唱人才的節目之外，近年更發展至於模特兒界選秀。雖然當中也有成功突圍而出的節目，但因為市場飽和，越來越多選秀節目未能成功彈起。短短10年間，到底韓國推出過多少個不同的選秀節目？

《Produce 101》第1季誕生女團I.O.I

【第一代】平民選秀



2009年，Mnet舉辦了選秀節目《Super Star K1》，開創了韓國選秀節目的先河。當時節目宗旨是「於一般人之中尋找未被發現的寶石」，成功引起大眾的關注，形成全城討論的熱潮。因為第一季的成功，此節目一共推出了8季，直至2016年才結束。而此節目亦成功打造了不少出色的藝人，例如徐仁國、許閣、Olala Session、Busker Busker等，直到現時為止在歌壇都非常成功。



鑑於《Super Star K》的成功，其他電視台亦開始推出同類型的選秀節目，例如SBS的《Kpop star》，由2011年至2017年間推出6季、MBC的《偉大的誕生》，由2010年至2013年推出3季。以上的節目都屬於韓國選秀節目的萌芽階段。不過隨著時代的轉變，這些曾經被譽為各電視台的「皇牌節目」，收視一年比一年差，最終都面臨被終止的局面。

《Super Star K》、《Kpop Star》、《偉大的誕生》海報

【第2代】HIP-HOP選秀



繼開創了選秀節目的先河之後，Mnet再於2012年增設hip-hop類型選秀節目《SHOW ME THE MONEY》，直到現時已經舉辦了7季，目前仍然在進行。因為是韓國首個hip-hop類的選秀節目，Mnet又再一次帶起一陣「hip hop潮」，Locco、Bobby、Din Din、Be.whY等人成功憑著節目變為有名的rapper。除了《SMTM》之外，Mnet之後亦舉辦了《Unpretty Rapstar》、《高等rapper》等hip-hop相關的選秀節目。

《Unpretty Rapstar》、《SHOW ME THE MONEY》、《高等Rapper》海報

【第3代】《Produce》系列

Mnet於2016年再推出《Produce 101》，再次牽起全城投票的熱潮。有別於一般的選秀節目，此節目的參加者來自現有的娛樂公司，由他們派出練習生參賽。而此系列節目之所以這麼成功，是因為賽果直接受「國民制作人」（韓國國民）投票影響，觀眾的參與度極高。目前為止已經推出4季，熱度最高的是第2季，當時拿下第一名的姜丹尼爾拿下157萬多票。而去年推出的《Produce 48》更破天荒與日本的AKB48合作，為日韓首個正式合作的節目。剛剛開播的《PRODUCE X 101》又能否延續「師兄師姐」的成功呢？

《Produce》系列4季的海報

SNS帶起創新的選秀節目局面

隨著智能手機的普及化，社交媒體亦成為了人類主要的資訊來源。而像《Produce 101》的選秀節目，就正正因為SNS的普及而成功。這些節目利用SNS大肆宣傳、呼籲觀眾參與投票，不少粉絲都會在SNS上為自己心儀的練習生拉票。如是者，便越來越多人討論及參與節目，而擁有相同喜好的網民亦能聚集起來形成廣大的「粉絲團」。這類的選秀節目成功的因素，主要都是依靠SNS的威力。

《Produce 101》第2季

利用少年少女的夢想來賺錢

雖然《Produce》系列的節目很受歡迎，但其實對比第一、二季的話題性和收視率，第三季《Produce 48》已下調了很多。從三季的第一名所得票數來看，可以看出觀眾的參與度已經下降了很多。第三季的第1名張元英的得票只有33萬，相比第1季的Somi得86萬，和第2季姜丹尼爾的150萬，相差很遠。而隨著近年來推出越來越多大、小型的選秀節目，觀眾也漸漸覺得「眼睛很累」，批判的聲音亦越來越多。不少人認為這些選秀節目只是在利用少年少女的夢想來賺錢。他們之所以做練習生、參加選秀節目，都是因為渴求追夢，希望自己站在舞台上的夢想可以盡早實現。能順利出道的練習生當然高興；但未能順利出道的練習生，未必是因為他們的實力不足所致，對他們來說，這就等於把他們的夢想奪去一樣殘酷。

《PRODUCE 48》誕生女團IZ*ONE

過份生產選秀節目

今時今日之所以這麼多選秀節目，主要原因都是因為「跟隨流行」所致。事實上，這個做法在電視界上並不是今天才有的事。不過如果所有節目都是一式一樣，對觀眾而言就失去了追看的意義。相反，還會令觀眾覺得好像「被選秀節目疲勞轟炸」。除了《Produce》之外，近年來電視台也舉辦了很多類似的節目，例如《THE UNIT》、《UNDER NINETEEN》、《偶像學校》等，但這些節目都未能有《PRODUCE》一樣的人氣，收視和話題性也強差人意，這就是「過份生產」的反效果。韓國壇國大學文化藝術研究院朴京玉的博士論文中提及，「現今的選秀節目很多都沒有獨特性、有著一樣的模式，說著千編一律的故事，結局都是帶出『成功的故事』，對觀眾來說，根本不值得一看」。

《偶像學校》誕生女團fromis_9

選秀節目在Kpop佔了很重要的地位。除了於電視綜藝界之外，在音樂界的影響力也很大。不少為了節目生產的歌曲推出市面後，也佔領音源榜的頭10位。為了不影響選秀節目在市場上的影響力，各大綜藝節目製作人必需進行改革迎接觀眾的口味。筆者也很期待到底接下來韓國綜藝界會推出甚麼特別的選秀節目呢！

《Produce 101》第2季誕生男團Wanna One

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