【韓流日常】劉在錫IU捐錢竟被罵？　為何韓國人會著重藝人捐錢？

韓國近日發生了歷來最大型的山火，不少藝人也慷慨解囊，捐錢賬災，包括「劉大神」劉在錫。不過，有網民卻因為他「只捐5千萬韓圜」（約35萬港元）而感到憤怒。到底韓國人為甚麼會對藝人捐錢的事這麼上心？

4月4日發生的山火，因為風向問題令火勢迅速蔓延。（YONHAP NEWS圖片）

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是次火災被韓國政府定為「國家級災難」。​事發於2019年4月4日韓國時間晚上7點，江原道高城郡土城面元岩里一帶發生山火，大風令火勢迅速蔓延，波及鄰近地區及民居，被破壞的面積多達700公頃。4千多名居民需要疏散，一名60代的男性更於火災中不幸死亡。

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眾星發起捐款馬拉松



韓國藝人在火災發生後都紛紛捐錢振災。金額由1千萬至1億韓圜不等，包括IU、劉在錫、秀智、Blackpink、韓孝周、光熙等等。



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劉在錫因「捐得少」被罵



一向熱心做善事的劉在錫，在韓國人心目中一直都是「捐獻天使」，這次山火發生後，他也很慷慨捐了5千萬韓圜（港元35萬）。如此暖心的舉動獲得很多讚賞，但同時亦有部份網民指責劉在錫「捐太少」，寫下「只捐5千萬？」、「金額太少了吧」、「賺這麼多錢卻只捐5千萬，起碼要捐1億吧」、「一集出演費賺幾千萬的人，竟然只捐5千萬」等留言。

劉在錫近5年來已經累積捐了4億韓圜（港元280萬）(YONHAP NEWS圖片）

IU因「捐錯機構」被罵



另一方面，捐了1億韓圜的IU亦被網民責備。不過這次被責備的原因，並不是因為她「捐得少」，而是因為她選擇的捐款機構令網民覺得「很可疑」。她一直以來都是定期捐款給一間名為「綠色雨傘兒童團體」的機構，而這次亦不例外。而網民就覺得，有看新聞的都應該知道這次山火受影響的都是退休人士、老人家的集中地，不明白為甚麼IU還要捐款給兒童機構。雖然IU未有就事件表態，但團體方面則為IU出聲平反，「我們在4月5日（火災發生後翌日）已經去了現場，查看有沒有需要幫助的家庭，當中的確有4個受團體支援的家庭因是此火災失去家園」，證明IU的捐款的確能幫助災民。

其實IU除了定期捐款給上述機構，她亦會捐錢給母校、聾啞人士協會等機構（ig@dlwlrma）

為甚麼韓國人這麼著重藝人捐錢與否？



韓國enterMedia金教石記者的分析指出，主要是因為大眾傳媒及藝人在韓國人眼中所扮演的角色，已經與以前大為不同所致。「與其說我們變得嚴厲刻薄，更大的原因其實是因為我們對電視內容的消費方式不同了。」他指，今天的電視（傳媒）其實是將所有東西也溶掉的溶爐，現在的觀眾已經不像以前一樣，只覺得電視上的東西是幻想的世界，他們比任何時候也講求「現實感」。

東方神起的允浩參與《我獨自生活》，公開平時在家的模樣。原來他一個人在家時，會一邊看自己的MV，一邊拿著唱K神器唱歌和跳舞。「貼地」的一面獲得觀眾的好感。（《我獨自生活》圖片）

以前的藝人給人的感覺總是在電視劇或舞台上發光發亮、與眾不同的感覺，但現在的藝人，因為較多於綜藝節目上展露了「貼地」的一面」（例如《我獨自生活中》講述藝人於家中生活、《尹食堂》講述藝人於異地開餐廳），而藝人也很努力去說服觀眾「我們和大家一樣，都有相同的煩惱」，令觀眾慢慢覺得「藝人」不是一個與眾不同的「身份」，而只是一個「職業」。除此之外，今天的綜藝節目，其實可說是「假想現實」。以現實生活為主題的綜藝節目，總是展現出比現實生活更有趣、更幸福的畫面，可說是我們生活的一條延長線。

《三時三餐》中，幾個藝人於遠離市區的小村內，解決一日三餐的問題，題材也非常生活化。（《一日三餐》圖片）

雖然捐款是屬於藝人個人的事，但同時亦是包括了觀眾對世界的態度和他們對藝人的期望。觀眾有時候就像拿著一把尺子的法官，對藝人有很高的道德要求。有這樣的現象，正正就是因為藝人給觀眾看的世界總是美好、幸福，所以觀眾很想在現實生活中也很想守護藝人在他們心目中的形象，守護於電視中美好的世界。

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