身邊總有個女漢子！盤點最Man星座TOP5　獅子女、山羊女全上榜！

講起「女漢子」，你有沒有想起身邊的誰？原來星座也決定了你的性格！快來看看你身邊的女漢子是不是以下星座！

（《不懂撒嬌的女人》劇照）

【第五名】大家姐角色 白羊座

白羊座女生一向形象都獨立自主，在群體之中經常擔任「大家姐」的角色，例如做Project時，都總是會Hard-carry！因為太有義氣，總是愛出頭為好朋友兩脇插刀，連男性都怕了她的霸氣！但其實白羊都有溫柔的一面，但只會讓十分熟悉的人看到呢！

（《校對女王》劇照）

【第四名】只相信自己 山羊座

出名刻苦耐勞的山羊座總覺得求人不如求己，就算出事了也會寧願靠自己能力去解決，不希望麻煩別人，養成了不懂撒嬌的個性，而且一旦決定一件事，就會排除萬難獨力完成它，所以容易給人「女漢子」的錯覺！

口直心快十分容易引起吵架！（《紀念日》劇照）

【第三名】直接了當 水瓶座

水瓶女不會轉彎抹角，總是口直心快，直來直往的個性令人覺得如男性一樣爽朗。同時水瓶女十分獨立，無論是多困難的事，也會想辦法獨自完成，所以十分厭惡任何小事都要撒嬌的公主病！

（《王冠》劇照）

【第二名】天生女王 獅子座

獅子座女生天生就是自己的女王，永遠學不懂撒嬌和小鳥依人！對她們來說，獨立而且不用和別人交代就是最好的生活方式。正因熱愛冒險、不拘小節的個性，獅子女很容易和男生打成一片，稱兄道弟！

（《無法成為野獸的我們》劇照）

【第一名】好勝愛面子 處女座

處女座愛面子的程度高到令人譁然，一旦說出口的事，不管怎樣努力都要達成，而且還要以一副輕鬆的嘴臉去掩飾。這樣的性格太強勢，令不少男性都避之則吉呢！

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