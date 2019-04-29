【復仇者聯盟4】韓國戲院推13款超美周邊　MARVEL迷必收藏！

撰文：李梓媛
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《復仇者聯盟：終局之戰》於全球多個地方已經上映了，因為算是此系列的最終章，不少MARVEL迷也大喊不捨，亦有人進場看多過一次。韓國的電影院近日為電影推出很多不同的周邊，相信一眾MARVEL迷看到都會想「馬上飛韓國看」！
護照套也太好看了吧！（cgv_korea）
《復仇者聯盟：終局之戰》於4月24日在香港上映了！
作為此系列的最終章，
粉絲都大喊不捨，
甚至進場看兩、三次。
如果大家最近會去韓國旅行的話，
記者建議大家去韓國的戲院再看一次吧！
因為韓國戲院推出了很多相關的周邊，
非常值得影迷珍藏呢！
【CGV】
雖然香港也有CGV戲院，
但以下的福利只有韓國院線才有！
在戲院買16,500won（港元117），
就可以有一桶大爆谷、
兩杯汽水（杯子是avengers）加兩個英雄人物杯蓋；
另外30,000won的套餐，
則可以得到一桶大爆谷、
兩杯汽水和4個英雄人物杯蓋！
其他週邊亦可以在官網購買！
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【Mega Box】
另一間戲院Mega Box亦推出很多周邊。
其中最受歡迎的，
是一系列「英雄人物迷你賽車」。
凡購買任何一款combo套餐，
即可獲贈一款迷你賽車！
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【Lotte Cinema】
樂天戲院亦唔執輸！
推出了兩款杯子，
價錢方面亦是3間戲院之中最便宜！
13500won（港元96）就買得到。
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【第一屆武博】眼界．決定境界！5月3至5日在九展舉行的第一屆香港武術及搏擊運動博覽（武博），活動包括解構武術電影的光影武林隧道、有趣好玩的武館街遊戲，以及超過100個體驗班，讓市民、初學者或武術專家，透過這個多元化體驗型博覽會，從武博擴闊眼界、提升境界！