【復仇者聯盟4】韓國戲院推13款超美周邊　MARVEL迷必收藏！

《復仇者聯盟：終局之戰》於全球多個地方已經上映了，因為算是此系列的最終章，不少MARVEL迷也大喊不捨，亦有人進場看多過一次。韓國的電影院近日為電影推出很多不同的周邊，相信一眾MARVEL迷看到都會想「馬上飛韓國看」！

護照套也太好看了吧！（cgv_korea）

《復仇者聯盟：終局之戰》於4月24日在香港上映了！

作為此系列的最終章，

粉絲都大喊不捨，

甚至進場看兩、三次。

如果大家最近會去韓國旅行的話，

記者建議大家去韓國的戲院再看一次吧！

因為韓國戲院推出了很多相關的周邊，

非常值得影迷珍藏呢！

【CGV】

雖然香港也有CGV戲院，

但以下的福利只有韓國院線才有！

在戲院買16,500won（港元117），

就可以有一桶大爆谷、

兩杯汽水（杯子是avengers）加兩個英雄人物杯蓋；

另外30,000won的套餐，

則可以得到一桶大爆谷、

兩杯汽水和4個英雄人物杯蓋！

其他週邊亦可以在官網購買！

+ 12 + 11 + 10

【Mega Box】

另一間戲院Mega Box亦推出很多周邊。

其中最受歡迎的，

是一系列「英雄人物迷你賽車」。

凡購買任何一款combo套餐，

即可獲贈一款迷你賽車！

+ 16 + 15 + 14

【Lotte Cinema】

樂天戲院亦唔執輸！

推出了兩款杯子，

價錢方面亦是3間戲院之中最便宜！

13500won（港元96）就買得到。

+ 4 + 3 + 2

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