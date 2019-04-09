《復仇者聯盟4》入場前懶人溫習法　重溫這5套Marvel電影就夠

《復仇者聯盟4：終局之戰》還有2個星期便上映，屆時勢必成為全城熱話。相信有不少人今次都蠢蠢欲動，嘗試在今集「入坑」觀看這十年一遇的大製作！但Marvel一共22套作品，相信大家都難以有時間看得完所有作品。所以《Opener》為各位準備了「超賴懶人包清單」，只要看完以下五套，就可大致了解劇情走向及人物性格關係，做好準備踏入《終局之戰》。

你有沒有開始看Marvel電影，來準備《復仇者聯盟4：終局之戰》？（《復仇者聯盟4：終局之戰》宣傳圖）

【1】《銀河守護隊》（Guardians of the Galaxy）

須知事項：銀河守護隊隊員關係、無限寶石的由來

記著，是第1集，不是第2集。由於銀河守護隊各成員在上年的《無限之戰》中擔當極重要角色，並直接導致今集《終局之戰》的形成，因此他的起源電影必須觀看。大家在電影中可了解火箭浣熊與樹人的關係、Gamora與妹妹Nebula亦敵亦友的姊妹情，以及星爵對Gamora的情感，以上都與《復仇者4》有莫大關係。另外電影中的一幕，收藏家亦簡述了無限寶石的由來，讓觀眾了解六粒寶石的力量。

【2】《美國隊長3：英雄內戰》（Captain America: Civil War）

須知事項：眾多英雄的關係以及各自的能力

相比《復仇者聯盟》第1及第2集，《美國隊長3》出現了更多英雄，可以幫肋大家了解各英雄的關係。劇情講述了鐵甲奇俠及美國隊長因對簽署一條限制英雄行動條約而意見分歧，因此各自組成兩隊人馬大戰。當中人物關係的千絲萬縷會令大家更投入《復仇者4》中英雄們必須反擊的情緒中。而機場對打一幕，大家除了可了解不同英雄的能力外，更可以預習導演羅素兄弟對眾多英雄打鬥的場面處理，因為《復仇者聯盟4》都是他們執導之作。

【3】《復仇者聯盟3：無限之戰》（Avengers: Infinity War）

須知事項：全部

作為《終局之戰》的上一章，當然是必看之作。在這部作品中，除了蟻俠及鷹眼外，所有的超級英雄都有份參與《無限之戰》。而鋪陳十年的大奸角魁隆終於出手收集無限寶石，一眾英雄慘遭滑鐵盧，世界一半人口被滅絕，形成了《終局之戰》鐵甲奇俠等視死如歸的反抗。大家如果只選一套在《終局之戰》入場前必看的電影，那一定是《復仇者聯盟3：無限之戰》。

【4】《蟻俠2：黃蜂女現身》（Ant-Man and the Wasp）

須知事項：量子領域

作為《無限之戰》後的電影，《蟻俠2》可以說是為《終局之戰》鋪陳的電影作品。電影中有大量篇幅描述量子領域的世界，各大傳媒及眾多Marvel粉絲皆相信是《終局之戰》的關鍵。而且很多粉絲發現《終局之戰》預告片中，眾英雄穿上了新的裝甲，模樣與《蟻俠2》中為進入量子領域而特設的裝甲非常相似，令傳聞更為可信（但上一集的預告片也有很多畫面在電影中沒有出現）。所以為了準備《終局之戰》，《蟻俠2》也是必修科目之一。

【5】《Marvel隊長》（英語：Captain Marvel）

須知事項：Marvel隊長的實力

《Marvel隊長》安排《終局之戰》前一個月上映，顯然是對付魁隆的關鍵人物。在見識了魁隆壓倒性的實力後，可橫越太空，又可隨意發射死光，能力近乎「屈機」的Marvel隊長會大大提升復仇者的實力。所以襯著Marvel隊長還未落畫時，還未看的朋友可入場了解Carol Danvers的能力，以及了解她與神盾局局長Nick Fury的友情令她參與《終局之戰》。

無論是未看過任何Marvel電影的你，或是想入場前溫書的你，希望上述推介都可以幫助大家做好準備，進入2星期後的《終局之戰》。

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