【復仇者聯盟4】「I am Iron Man」細數7個Marvel最帥氣經典場面

《復仇者聯盟4:終局之戰》的上映,代表著鋪排了整整11年,與Thanos的大戰正式落幕,Marvel電影宇宙正式進入新階段。在這漫長的歲月裡,《開罐Opener》與你一起回憶當中令粉絲尖叫的帥氣場面,用來記念這一個屬於我們的超級英雄時代。

Marvel歷來21部電影,那一個場面帥氣得令你尖叫?

【7】Star Lord 舉中指

或許大家覺得這個是搞笑性質的動作多過帥氣,但舉中指正正反映了Star Lord最討人喜歡的個性。他第一次舉中指是向著抓了他的人,一個像扭螺絲的動作,緩緩升起了一隻中指,再加一句「I Didn't Know How This Machine Worked」,傲慢得來又不失幽默。由此可見Star Lord為人,就算處於劣勢,也要嘗試找機會挖苦對手,輸人不輸陣,也是他最令人喜愛的地方。

【6】Hulkbuster與Hulk擊拳一刻

《復仇者聯盟2:奧創紀元》雖然算是Marvel評價較低的電影,但當中Hulkbuster與Hulk打鬥一幕卻滿足了很多漫畫迷的願望,也成了其中一場最經典的打鬥。兩個體積巨大的物體在街頭打鬥,除了極盡觀能刺激外,當中一下兩拳相撞,拳風大得讓整個街頭所有物件吹起,氣勢迫人,看得人熱血沸騰。

【5】雷神大叫「Bring Me Thanos」

很多人都覺得雷神是Marvel電影中最強的超級英雄,但大展神力的畫面卻少之又少。這個遺憾終於在上集《無限之戰》彌補。當一眾英雄在瓦干達苦苦掙扎時,雷神帶著他的新斧頭重天以降,然後大叫「Bring Me Thanos!」,跳起後全身發電,把斧頭一下斬在地上,一度雷光把所有敵人通通掃走!那種力量與霸氣的展現才是大家最想看到的雷神!

【4】寒冬戰士轉刀

《美國隊長2:寒冬戰士》被評價為Marvel電影最出色頭五位電影,當中的打鬥場面為人津津樂道。與其他超級英雄電影有些不同,美國隊長與寒冬戰士的打鬥沒有很多CG特效,相反是一系列拳拳到肉的真實打鬥。其中一下寒冬戰士拋起小刀來個360度轉圈後,再接回刺向美國隊長。整套動作一氣呵成,帥氣十足,經常被網民拿來討論及誇讚。有網民更發現動畫《博人傳》有一幕一模一樣的打鬥。

【3】美國隊長拉跌直升機

這幕相信是令女粉絲最興奮的場面。《美國隊長3:英雄內戰》中,隊長雙手把直升機拉下來,兩手間的老鼠仔谷起來青筋暴現,力量十足。之後更外加一下反手動作,小編當年在戲院中在這幕中聽到全場女觀眾興奮尖叫,大讚隊長有型。而拍攝這幕時,製作組真的弄了一個吊掛給基斯伊雲斯抓著,讓他出盡全力拉著,最後更拍到手臂拉傷。所以無論戲內戲外,這幕都表現了最帥氣的美國隊長。

【2】元祖復仇者第一次集結

最有標誌性的鏡頭之一。這個鏡頭代表著初代復仇者第一次真真正正集結,團結一致面對敵人,保護地球。十多年前,大家對超級英雄還停留在個人電影的階段時,怎會想得到真的有一套電影可一次過看到那麼多英雄。當然現在的第4集已經有超過50多個人物集結,但元祖6位初代復仇者的地位在一眾Marvel粉絲心目中確實無可取代。

《復仇者聯盟》劇照

【1】Tony Stark:I Am Iron Man

試想想,如果沒有這一句,《鐵甲奇俠》評價一定不會那麼高。當年拍攝時,羅拔唐尼暫時修改了劇本,讓觀眾第一次看見超級英雄電影內主角揭露自己的身份。這句「I Am Iron Man」自此成為了Marvel金句,也把Tony Stark高傲狂妄的個人魅力發揮到極致,亦令這部電影在超級英雄類別中享有一個特別的地位。Iron Man的帥氣不是來自那套裝甲,而是來自Tony Stark。

《鐵甲奇俠》劇照

不知大家心中又有沒有其他帥氣場面呢?不如在這分享一下。

【第一屆武博】眼界.決定境界!5月3至5日在九展舉行的第一屆香港武術及搏擊運動博覽(武博),活動包括解構武術電影的光影武林隧道、有趣好玩的武館街遊戲,以及超過100個體驗班,讓市民、初學者或武術專家,透過這個多元化體驗型博覽會,從武博擴闊眼界、提升境界!

按此立即購票

按此瀏覽武博專頁