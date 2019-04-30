網民熱數有家姐的5個崩潰時刻　成地頭髮、吹頭超嘈

近日「連登討論區」有網民發帖，指自己家姐霸佔超多位置，甚至連他的床都被家姐的衣服淹沒！貼文一出引來大量網民共鳴，紛紛道出作為弟妹的可憐之處！

這是床......（連登討論區圖片）

【1】高強「佔鬥力」

開Post的網民指，自己與朋友在外合租，有一天打算回家吃飯喝湯，竟發現自己的床被姐姐的衣服淹沒了！網民崩潰上網求救：「我搵唔返自己張床啊！」不少網民都表示同感，指自己姐姐的衫褲鞋襪都喜歡到處放，在家中各個角落堆成小山丘，作為弟妹看到真的會很崩潰啊！

（《太陽的後裔》劇照）

【2】吹頭轟炸機

不少姐姐都留著一把長髮，不少更是浪漫的大卷髮！這就出事了，意味著她們吹頭所用的時間極之長，短則十分鐘，長則二十分鐘，假如她們晚歸，吹頭所產生的「噪音」，實在是擾人清夢啊！弟妹們每晚都忍得住手，不去毆打家姐，值得一讚！

（《我們這一家》劇照）

【3】長期廁所長

女生有大量瑣事需要在廁所處理，剃毛、塗抹護膚品、面膜等等，所以總是在廁所逗留超長時間！作為弟妹如果急著上廁所，真的會想一拳打爆廁所門！

（《來自星星的你》劇照）

【4】頭髮鋪成地氈

有時候真的懷疑家姐是不是面臨脫髮危機！正常人類一天會掉50至100條頭髮，每次家姐在家中一撥秀髮，髮絲就如雪一樣飄落，吹完頭的話情況更甚！假如弟妹有一點潔癖，真的會抓狂啊！

「而家！即刻！外賣！」（《來自星星的你》劇照）

【5】當弟妹是工人

「細佬可唔可以幫我拎？」「你落車順便買個M記畀我？」相信每對姐弟的WhatsApp對話，肯定會出現這幾句對話，弟弟的存在就是一個可以任意使喚，並且有氣有力的男人！雖說很多時對弟弟來說只是舉手之勞，但常常使喚而且當成必然的話就太過份了！

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