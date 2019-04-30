「一分手我就死畀你睇」　5種恐怖情人你最怕邊種？

有連登網民在網上分享自己遇上的恐怖情人，不少網民都紛紛分享自已曾經遇上的可怕經歷，《開罐》為大家整理了五種恐怖情人。

跟另一半相處得來，當然每一天都過得很快樂，但如果在一起之後，才發現對方是一個恐怖情人，那就哭都無謂，分分鐘連分手都未必可以，因為對方很可能會一直煩著你、跟著你。有網民在連登上發文，力數自己遇過的恐怖情人。

遇上恐怖情人都不易甩身。（網上圖片）

【1】控制型

這類型的另一半，有著極強的控制欲，他們希望每一分每一秒，都可以得知你的行蹤，一旦他們認為你已經「失去聯絡」，可能只是遲了五分鐘回覆，就會抓狂。有網民表示：「永遠唔會畀你有自由嘅一刻，你出咗去同朋友傾偈，應得遲應得hea，即刻衝上門搵你。」，其他網民都有親身經歷：「同班fd係bar飲嘢，中同全部女仔，飲飲下佢冇啦啦上嚟，話要送我返屋企」。

控制狂會時時刻刻追蹤你的位置。（網上圖片）

【2】跟蹤型

多數會在分手之後，才會出現這個特質，為了挽回這一段感情，他們會用盡方法在你可能會出現的地方等候，如果他知道你的住處的話，那就更麻煩了。有網民就試過，跟男朋友分手之後，對方「喺屋企樓下等足一晚，等到第二朝送我返學，第二朝一落樓嚇L到我仆街，我哋住相隔一個海。」如果是男朋友的話，久不久這樣做一下還是有點浪漫的，不過分手了的話…

前度化身跟蹤狂真的會嚇死。（網上圖片）

【3】要脅型

第二類型的都可以說是身體力行，雖然用錯了方法，不過也算是有點誠意。而要脅型的人，就連身體力行都懶得做，最常見的當然是用死來要脅對方，「成L日都用自殺嚟威脅我唔好走」，這根本就是一種感情綁架，其他網民都表示，「呢啲人咁冇腦，唔走都畀佢嚇走」，比較輕一點的例如自殘等，更是不智，遇上這些情人真的要好好處理。

分手難道就不可以好來好去嗎？（網上圖片）

【4】報復型

所謂愛得愈深恨得愈深，一旦分手之後鑽了牛角尖，很可能會走上報復之路。有網民表示「識人驚青蛙，同條女鬧完交，條女買咗隻青蛙，生勾勾咁放入禮物盒搵佢求和，之後要佢打開同摸入去」，亦有外國的男友為了報復，送了一個裝滿了蟑螂的盒子，再反鎖她在車上。惡作劇是一回事，如果抱著惡意的話，就更要不得了。

因愛生恨的人已經鑽了牛角尖。（網上圖片）

【5】拖累型

你以為感情只是兩個人的事？錯了。一個人恐怖起上來，可以搞得出很大件事，有網民就分享她的經歷，「朋友A的前度，冇啦啦衝出馬路大叫，發晒癲截停啲車，威迫朋友A唔好同佢分手，再在ig私訊我們的朋友，話我哋教唆朋友A同佢分手，又同朋友A講唔可以分手，佢會自殺」光聽到就覺得麻煩了吧？如果遇上他們，還是避之則吉吧。

感情，也許不只是兩個人的事。（網上圖片）

寫著寫著，A0小編覺得，感情的世界真的複雜啊，有苦有甜之餘更可能有生命危險，有時候一個人好像也不錯的…

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