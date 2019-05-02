網民力數設計系5大伏位　發文「勸世」：我們是食物鏈底層

近日有連登網民發文「勸世」，大力呼籲網民不要入讀設計系，指自己是過來人，更列出五大「中伏位」。

不同學科的不同出路，對於不同時期的學生來說，都是一個要苦苦思考的問題，首先是決定要不要入讀，入讀了之後，又要思考出路，出來工作之後，更可能要考慮能否在工作中一展所長。近日有連登網民發文，以過來人身份，呼籲大家千萬不要讀設計。

設計師真的是有錢人才可以做?（網上圖片）

【1】沒具體評分標準

網民指出，對比數學、科學等科目，設計沒有絕對的標準。「無論你出盡奶力，通頂十幾晚，sorry，who fuxking care，佢唔滿意你就要改，無當你係人，deadline 前唔該死出一個滿意結果」，就網民所言，要在設計系拿得好成績，似乎一點都不容易，不過有網民認為，「藝術同設計真係唔同嘢嚟」。

設計沒有絕對的答案，令不少同學感到無所適從。（網上圖片）

【2】講天份

有網民指，遇過同學是為了「學嘢」才入讀，直言對方非常天真，「讀design 真是靠天份，想溫書都無得溫，無天份一定低分」、「design真係講天份同藝術觸覺，鍾意畫畫同設計完全係兩回事，畫畫叻只係有好少幫助，利申，好多同期同學都係讀完，最後都係轉行」。

有網民指自己不少設計系的同學都轉了行。（網上圖片）

【3】人工低

網民的文章第一句就是「人工極低」四個字，不少網民都深有同感，直言「設計係畀有錢人讀」，就算你成功畢業，沒有家底的朋友，非常難以維持生計，不過亦有其他網民指出，其實在香港可以「搵到大錢」的工作其實非常有限，基本上每一科出身的朋友，都會說自己難搵錢，笑言「喺香港搵到錢嘅工，基本上一定要做金融有關嘅野」。

【4】食物鏈底層

工作時會面對非常多deadline，你放工死都要死出來，這是很多工作都會面對的困難，不過對於設計師來說，由於沒有一個絕對的標準，老闆對你的成品不滿意的話，就意味著要由頭來過，「最近先返緊新工，已經趕緊Project，改改改，老闆唔鍾意= Redesign」很多時更要同時負責幾個project，一路積壓下來，自己會愈來愈忙碌，公司接的工作愈來愈多，你就只可以一直待在食物鏈底層，任人宰割。

上司一旦對你的作品不滿，你就只可以由頭重來。（網上圖片）

【5】難出pool

以為讀design就易出pool，網民指這個想法大錯特錯。網民指出，自己當初是毒L未拍過拖，讀design又多女生，以為不會A0畢業，誰不知…。不過有其他網民認為，出不出到pool只是個人問題，但designer要拍拖的確不是易事，因為他們的工作時間很長，就如上一點所說，當OT已經是家常便飯，拍拖已經變得奢侈。

少年你太年輕了，以為讀設計就可以出pool？（網上圖片）

大家怎麼看呢？留言分享一下吧。

【第一屆武博】眼界．決定境界！5月3至5日在九展舉行的第一屆香港武術及搏擊運動博覽（武博），活動包括解構武術電影的光影武林隧道、有趣好玩的武館街遊戲，以及超過100個體驗班，讓市民、初學者或武術專家，透過這個多元化體驗型博覽會，從武博擴闊眼界、提升境界！

按此立即購票

按此瀏覽武博專頁