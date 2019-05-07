MEAN精朋友原來為你好！研究指「毒舌是愛的表現」

有試過被朋友對你mean嗎？有研究指出，原來他們mean你的時候，其實是帶著滿滿的愛？

各位是否都有一個毒舌朋友？（或者自己已經是一個毒舌朋友）英國普利茅斯大學（Plymouth University）的一項研究指出，平日對你毒舌的人，很可能是為了你好。

珍惜你的mean精朋友！（《撒嬌女人最好命》劇照）

研究由心理學學者Belén López-Pérez與其團隊進行，對象為140名成年人。主要分成2個部份，參加者需要二人一組在實驗中玩電腦遊戲，首先只是普通地玩。之在接受到拍檔的「毒舌」言論之後再玩一次。在參加者被激發出不少負面情緒，例如恐懼、憤怒等之後，他們的表現會比之前的更好。

被激發出負面情緒時，參加者的表現有明顯上升。（網上圖片）

其實實驗還有另一個方向，就是當參加者知道，對拍檔作出責備、攻擊之後，可以令對方的表現有所提升的話，他們會更傾向用言論刺激對方，激發出他們的負面情緒。

一些主動mean你的朋友，其實是為了你好？（網上圖片）

Belén López-Pérez認為，實驗證明了「如果你的朋友知道，負面說話是對你有幫助的話，你們會毫不猶豫對你毒舌，這也是關心的一種。」因此有一個mean精朋友，不只是為你的生活帶來不少樂趣（以及無奈），亦是你積極向上的動力呢！他們對你的毒舌，很大機會是恨鐵不成鋼啊！

（如果你是平時已很毒舌的人，今後就有更大條道理去打嘴炮了XDDDD）