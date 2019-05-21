校園劇《A-TEEN》人氣超高　看過的韓國10代都患上了「都荷娜病」

最近韓劇《A-TEEN》的人氣超高，甚至被譽為韓國10代版的《鬼怪》，每集的點擊率平均200萬，是韓國史上最好成績的網絡劇。不少韓國中學生都在網上撰文表示，自己和同學都患了「都荷娜病」或「金荷娜病」，完全是「中毒太深」的跡象。

女主角金荷娜、都荷娜（李娜恩、辛睿恩飾演）（《A-TEEN》截圖）

引發10代共鳴的神劇

去年7月首播的網絡劇《A-TEEN》，由辛睿恩、李娜恩、金秀賢、金東希、申升浩、柳宜賢等新晉演員主演，講述一班讀高中2年級的18歲中學生的故事。故事除了包含他們6人之間的友情之外，還有愛情、家庭、校園等方面的情節。每當有新一集發布時，「A-TEEN」和相關的詞語都會立刻登上熱搜榜，而且每集平均點擊率高達3、4百萬。第一季一共24集，於去年9月播映完畢，而現在正在播放的是第二季。

《A-TEEN》第1、第2季海報

第1季每集平均點擊率3百萬

《A-TEEN》為網絡劇，可以在YouTube、Naver TV和V LIVE等地方收看。第一季平均每集的點擊率，單是看YouTube的，已經錄得每集300萬的好成績。此套超受10代歡迎的網劇，被韓媒形容為「年輕一代的《鬼怪》」，每當發佈新一集，相關詞語都會登上熱搜榜。而且劇中的男女主角，特別是申睿恩、李娜恩，更因為此劇成為10代最新的模仿對象。

第2季的成績也非常不錯（YouTube截圖）

10代最新流行病：「都荷娜病」

如果在韓國讀書，但沒有追看《A-TEEN》的話，可以說等於在香港沒有看《AVENGERS》的程度！一名韓國高中學生於SBS節目《문명특급》中透露，在學校幾乎每一個同學都在討論這套劇集，沒看的話，會自動被孤立。而她亦表示，申睿恩飾演的「都荷娜」更成為了同學的模仿對象：



【1】剪短頭髮

【2】兩隻腳穿不一樣的襪子

【3】保持「高冷」的性格

【4】校服不扣鈕

都荷娜（申睿恩飾）（IG@_shinyeeun）

都荷娜於劇中經常穿不同的襪

周邊大賣

劇集、演員人氣急升，公司亦推出很多相關的周邊。最受歡迎的，就是都荷娜、金荷娜於劇中經常使用的唇膏。而因應觀眾的年齡層都是學生，所以很多周邊都是文具，非常適合學生使用，而且每當有新產品推出後，很快就會有「暫時缺貨」的告示，認真厲害！

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第二季劇情造成熱話

【！！！以下將含有劇透，未看的人請不要再看下去了！！！】

最近正在熱播的《A-TEEN》第2季，在金荷娜（李娜恩飾）與夏旻（金東希飾）之間加插了一個新角色柳周河（崔普閔飾）。金荷娜和夏旻於第1季中雖然沒有正式在一起，但因為非常親近而經常被別人誤會為「一對」。正當夏旻開始對金荷娜產生好感之時，柳周河卻突然以轉學生的身份進來，而且被安排坐在金荷娜的旁邊。柳周河一開始便向周圍的人表明了自己對金荷娜有好感，但相反，夏旻卻一直把自己的想法收在心內。所以韓國網民都分成了兩派：「周河（荷）娜」VS「金荷（夏）旻」。到底最後金荷娜會和誰在一起呢？