網民盤點5樣最無謂功課　謄文、自己改工作紙做來為乜？

讀書時總會遇上不少令人大感無謂的事物，特別是一些不知所以的功課。例如大量抄書，或者謄文等等。

大家在學生時期，都會遇上大量功課和作業，當中不少都會令人感到非常無謂，有連登網民發文，盤點讀書時做過的無聊功課，以及令人無言的課堂習作。

不少網民都非常痛恨無聊功課。（網上圖片）

【1】抄書

其實抄書都分兩種，一種是不想抄但功課要做，另一種是不想抄但被罰抄。大家都不喜歡做功課，如果要選不喜歡功課中的最不喜歡，我想抄書沒第一，都一定有第二。抄書可以說是技術含量最低的功課，有如機械人一樣的工作方式，對身心都是一種折磨。

抄書型功課令人愈做愈躁。（網上圖片）

【2】謄文

這個世界上唯一一樣可以超越抄書的，就是抄書的升級版：謄文。以前作文已經是一件苦差，作完老師批改之後，發還到手上，你要將自己的大作由頭再抄一次。等於是雙倍的工作量。不少網民都對謄文深惡痛絕。「有時明明係寫多咗嘢，跟住呀miss幫我刪減咗，但佢又要我成段重新抄一次」，「小學五年班謄文謄錯咗要謄篇文廿次，諗起都想喊」，真是想想都痛苦。



如果謄錯了的話，分分鐘要謄多次...（網上圖片）

【3】背默

這個比較出乎小編意料，原來有不少網民都認為，背默是一件非常無謂的事。網民認為，「背餐死都唔知為乜，過兩日就唔記得晒」，而背默不只是中文、英文，亦有不少人小時候，被強迫背過數學公式，而且是用中文背，更有人表示，長大之後發現不少公式原來是會提供的，心想「我背得咁辛苦為乜」。

背默前一晚...（網上圖片）

【4】排file

有網民指出，自己讀書時，曾經被老師要求買一個大大的黑色硬皮文件夾，將做過的工作紙等等，按次序分類整理，更要自己計分。「次次一搞就搞幾日，仲要大部分科都要做，又要打窿，寫目錄，排次序，不時都會有我呢啲on_仔會整唔見幾張worksheet，_呀我同佢單聲 佢居然叫我重做」，不少網民都笑言，他年紀小小已經有檔案整理的經驗，他日必成大器。

如果有魔法可以幫手排file就好了。（網上圖片）

【5】自己改工作紙

自己功課自己改？重災區是暑期作業，基本上每一次暑期作業都是自己做自己改，亦有不少工作紙，在家中做完之後回到學校由老師統一講答案，同學自己改，那我做來為什麼呢？更多人是甚麼都隨便剔，反正對了錯了都沒人知，真是無謂呢。

小時間常想：自己改不如唔好改。（網上圖片）

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