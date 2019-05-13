動漫史上最垃圾主角Top 10　誠哥只得第3　小丸子竟然榜上有名！

你認為最垃圾的動漫主角是誰？有日本網站舉辦投票，得出的結果令不少網民感意外。

說起最垃圾的動漫主角，你會想起誰？人肉自走炮誠哥？還是其實是婊子的Melody？日本網民早前票選，「你認為最垃圾的動漫主角」，結果誠哥只可以屈居第三，而首位竟然是這位仁兄。

小丸子竟然榜上有名。（網上圖片）

【5】松野小松

行事沒心沒肺，興趣是賭馬和打小鋼珠，直言自己的女朋友，是租書店架上的色情書刊，偶爾會不經意說出下流的說話，這樣的人設雖然很有特色，不過卻不可避免地令人討厭他，他成為第五位，也可以說是製作組的成功（？）呢。

小編覺得小松其實挺有趣...（網上圖片）

【4】野比大雄

說起垃圾主角，他不會是第一個被想起的角色，不過只要說起大雄，大家就會想起垃圾。的確，每次出事之後，都只懂得向多啦A夢求助，拿了法寶之後，卻總會把事情搞砸了，如果要用一個字來形容他在作品中的表現，那就是「fail」，大家看在眼中，可是恨鐵不成鋼呢。

大雄經常偷看靜香洗澡，垃圾！（網上圖片）

【3】伊藤誠

千呼萬喚始出來，眾望所歸的人渣誠，有著人肉自走炮「美譽」的誠哥，將作品中可以發生關係的女生，全都染指了一遍，更搞出人命。幸好他的下場令人甚為滿意，也為他的渣男行為付出了代價，可以說是大快人心。也許他沒有好下場，就算在大家眼中的垃圾程度堪高，也只有第三名。

別看他一副人畜無害的樣子，其實是一個大人渣。（網上圖片）

【2】基拉大和

如果說高達系列中最慘的男主角，Gundam Seed Destiny的飛鳥真三甲必入，因為他明明是Gundam Seed Destiny的主角，可是在故事的中後段，徹底淪為路人，得名「路人真」。而搶去他風頭，就是前作Gundam Seed的主角基拉大和，以老屁股的光環大殺四方，同時令故事的走向變得沒有焦點。而且他拖泥帶水的性格，更令人覺得他偽善。

基拉是屬於愛者愈愛，恨愈者愈恨的角色。（網上圖片）

【1】夜神月

網民對他的評價，比起「垃圾」更像是邪惡，表面上打著以暴亦暴的旗幟，利用死亡筆記去創造新世界，其實只是為了滿足自己的慾望，絕對的權力絕對的腐化，當他可以控制生死，卻為了成神而開始成為自己過去希望制裁的人，當你凝望著深淵，深淵也同時凝望著你，終於還是敵不過自身的慾望，被它吞噬。不過坦白說，他以一個終極大反派的形象來說，卻是非常到位，而榮登最垃圾主角的第一位，亦是對人設的一個另類肯定。

被自己的慾望吞噬，夜神月是日本網民心中最垃圾的主角。（網上圖片）

↓↓↓ 按圖看第6至第10位 ↓↓↓

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