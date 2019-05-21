Fresh Grad必學　職場新人5招保命技能　網民：最緊要白紙黑字

有網民在連登發文，指因請病假而遭冷言冷語，直言自己遭職場欺凌。另外有網民發文，列出職場新手必學五件事，保護自己。

近日有公司懷疑爆出職場欺凌事件，網民在連登發文，指自己因為請病假的事情，受到同事的言語攻擊，認為自己受到職場欺凌，更附上了大量對話截圖，引起網民討論。

↓↓↓ 按圖看對話 ↓↓↓

另一方面，DSE完結，加上大學生畢業投身市場，亦有網民發文，提醒其他職場新人5件要注意的事，保護自己之餘，亦可以減少很多麻煩。

【1】白紙黑字

在職場上有很多事情要跟別人交接，特別是新人，每天都接收不同的指令，同時亦要交收很多資訊，最常遇見的情況，是「吓我畀咗你喇」、「我冇收過喎」這一種口同鼻拗的情況。為了避免這個情況，當傳達重要訊息時，最好用EMAIL確認一次，必要時可以這樣做：「每樣交比人嘅文件，都一定要mark好同搵人簽名，唔係人哋一個唔該，唔認數你就仆＿」。

有時手機CAP圖都是證據，不過EMAIL始終最好。（網上圖片）

【2】勿隨便幫人手

對於新人，大多有一種自認為要執頭執尾，甚麼也要幫忙的心態，而且也不懂得拒絕別人。不少朋友指這個情況應該要企硬，「一幫咗就會上身，唔係你做都會畀你做埋」如果本來不是你職責範圍的事，也要求你幫忙，而你又拿不定主意的話，你大可以先向上司報告，一位明察秋毫的上司，自然不會讓你受委屈。

先做好自己的工作，才考慮要不要協助別人吧。（網上圖片）

【3】勿隨便要求人幫你

跟上面的相反，不要以為自己是新人，就對別人隨便要求。每一個員工都有自己的職責，如果別人教過你一次的話，最好就記住了。所謂「己所不欲勿施於人」，你不想別人麻煩你，你又怎可以麻煩別人呢？而且這會令你變成同事眼中的麻煩人物，這可不是一個好現象喔。

如果一直學不懂，難免會令同事及上司有微言。（網上圖片）

【4】跟規矩做事

之前說的都是對內，有些工作例如公關等，要對客人比較多，有不少網民都表示，大多數客戶都喜歡「R著數」，如果知道你是新人的話，會要求更多優惠，甚至「食住上」，這個時候你就要跟足公司規矩做事，不要隨便答應超出自己能力的要求或者承諾。

遇到無理要求，最好還是先知會上司。（網上圖片）

【5】少說話

對於一個新人來說，不清楚公司文化，如果胡亂發表意見的話，很可能會誤踩地雷，令人覺得你「冇料扮四條」。另一方面，在同事層面之中，所謂辦公室政治的確存在，有時候你還不清楚勢力分布，就胡亂說話，分分鐘得罪了人都不知道，你的生活或者會很不好過。作為一個新人，還是先安靜地工作吧。

新人最緊要先做好自己本分。（網上圖片）

大家不論是職場新鮮人，還是已經打滾多年的老油條，都有自己的生存之道，留言分享一下吧。