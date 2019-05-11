【母親節】睇卡通會見到自己媽媽！花師奶、美冴邊個最似你媽咪？

常常覺得很感慨，那些陪伴我們童年成長的卡通人物，永遠停留在固定的年紀，在屬於他們的世界裡發光發熱，對於時光的流逝，還真令人唏噓啊！直到現在，編輯還是很喜歡看一些「家庭小劇場」的卡通，藉由的一些橋段，來回味兒時的點點滴滴。 除了主角之外，那些卡通中活靈活現的媽媽們，深刻地表現出現代婦女的多重面向，在她們身上，好像也看到了自己媽媽的影子，非常有趣呢！下面讓我們一起來看這 6 個卡通中的媽媽特質，歡迎跟編輯分享你家的媽媽最像哪一種！

1.《櫻桃小丸子》：櫻瑾

一肩扛起掌管家中大小事的重責大任，小丸子的媽媽櫻瑾肯定是最勤勞刻苦的代表，將家庭主婦這樣角色做得有聲有色，全家人都可以很放心地把事情交給她處理。當然，她也像一般的媽媽一樣，當孩子賴床、考試考差時展現嚴厲的一面；但在孩子生病、迷惘時給予正當的關懷與教育。櫻家就是標準的「男主外、女主內」的生活模式，而櫻瑾更象徵著女性特有的堅毅與韌性。

▼▼按下圖看更多卡通中的媽媽角色，可能會發現到你媽媽的影子▼▼

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看到這裡，大家有沒有發現一個共通點呢？不論你家的媽媽在家庭中扮演著什麼樣的角色，個性有多碎念、古怪，但她終究還是個愛子心切，時時刻刻為子女擔憂著想的好媽媽。趁著母親節，不妨給媽媽一個大大的擁抱，感謝她的辛苦與養育之恩吧！

【本文獲《女子學》授權轉載。《女子學》致力成為亞洲最大女子知識平台。以自我「培力」和創造「改變」為宗旨，用最真實溫暖的筆觸，為時代中的柔性力道賦予能量。】