黑澀會美眉小蠻靠成員接濟渡時艱：我真的到現在都很感激她

台灣藝人小蠻在2005年參加綜藝節目《我愛黑澀會》而嶄露鋒芒，後來被選中成為第一批正式出道的九位黑澀會美眉（後稱黑Girl）成員之一。黑澀會美眉當時與棒棒堂一起拍攝電視劇《黑糖瑪奇朵》風靡亞洲，風頭一時無兩，但原來黑澀會美眉成員小蠻曾經渡過一段經濟困難的日子，甚至為付房租而煩惱。

黑澀會美眉當時紅遍亞洲，在唱片、戲劇、節目主持及廣告代言各領域都能看到她們的蹤影。（網絡圖片）

小蠻對黑Girl時期發生一段小插曲印象深刻：她記得一次專輯宣傳活動，成員們為了妝髮去到髮廊，誰知自己從洗手間回來後發現意外被遺下，雖然內心不好受但還是笑笑帶過，卻仍忍不住沒自信地想：「我是不是就回家好了？有我沒有我是沒差，講直白一點，我不是最備受關注、被受寵的那位，有時心裡想說我會不會是湊數的那一個。」透露了當時的失落心情。

小蠻演藝事業發展得不錯，和男友邵翔的感情狀態也相當穩定，可說是事業愛情兩得意。

小蠻亦曾經渡過一段經濟困難的日子，有一次媽媽告訴她：「這個月的房租繳不出來。」她當下雖然安慰媽媽說：「好，沒關係，我會想辦法！」但一關上房間門，她卻偷偷地哭起來，皆因自己也不知道該怎麼辦。當她告訴成員Apple自己的困難處境，Apple立刻二話不說應允：「你帳號給我，我匯錢給你。」即使小蠻沒有辦法這麼快還，Apple亦仗義地說：「你不要跟我講這個！」讓小蠻十分感動：「我真的到現在都很感激她。」可見二人之間的友誼深厚。